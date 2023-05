Comcast vuole investire nei videogiochi: si punta a EA, Nintendo, Take-Two e Activision

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da diversi analisti finanziari, il colosso delle comunicazioni Comcast sarebbe alla ricerca di 'importanti opportunità di investimento' nell'industria dei videogiochi.

Essendo l'attuale leader nella fornitura di servizi per TV via cavo e a banda larga negli Stati Uniti, gli analisti spiegano che Comcast è diventata troppo grande per acquisire ulteriori realtà del medesimo settore. A detta degli analisti, quindi, la prossima mossa della holding coinvolgerà molto probabilmente Comcast Media, una divisione che comprende già gli studi cinematografici Universal e DreamWorks, la rete NBC, la piattaforma di streaming Peacock e una partecipazione in Hulu.

Alle già note voci di corridoio che sono rimbalzate in rete a metà 2022 su Comcast come possibile acquirente di EA, in questi giorni si stanno moltiplicando le indiscrezioni sulle future mosse del colosso delle comunicazioni: secondo gli analisti, oltre a EA i dirigenti di Comcast sarebbero ben disposti a stringere accordi miliardari con aziende come Nintendo, Take-Two Interactive e persino Activision Blizzard, qualora l'affare con Microsoft non dovesse andare in porto.

L'analista di Bank of America Jessica Reif Ehrlich riassume la situazione spiegando che "dall'esatto istante in cui abbiamo sentito che Comcast era disposta a fondersi con Electronic Arts, abbiamo pensato che arrivati a questo punto sarebbe potuto accadere di tutto. I videogiochi, d'altronde, sono un'attività caratterizzata da proprietà intellettuali che si adattano perfettamente a film, programmi televisivi e persino parchi a tema".

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Comcast, vi ricordiamo che si è tenuta la prima udienza del CAT per l'appello di Activision e Microsoft contro la CMA, con la casa di Redmond interessata a velocizzare l'iter e l'antitrust britannica che, dal canto suo, ritiene che sia necessario rimandare ogni decisione al prossimo autunno per consentire ai giudici di 'valutare con calma' ogni rischio derivante dall'acquisizione.