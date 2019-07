Come abbonarsi a EA Access su PS4: prezzi, giochi, offerte e vantaggi

Come preannunciato da Electronic Arts, finalmente EA Access è disponibile su PS4. In questa mini-guida vi spieghiamo come abbonarvi al servizio di EA sulla console Sony, parlandovi dei prezzi, delle modalità di abbonamento, dei vantaggi e di tutti i giochi inclusi nel catalogo.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere prima di abbonarsi ad EA Access su PlayStation 4.

Cosa è EA Access?

EA Access è un servizio di abbonamento che consente di ottenere diversi vantaggi sui giochi Electronic Arts. Se lo attivate su PS4, gioverete di questi vantaggi sulla console Sony.

Tra i vantaggi di EA Access troviamo l'accesso anticipato ai nuovi giochi. Gli abbonati potranno provare una demo estesa dei nuovi titoli prima del loro debutto sul mercato, con la possibilità di conservare i progressi e trasferirli nel prodotto completo. L'abbonamento prevede inoltre il 10% di sconto sugli acquisti digitali EA per PS4, tra cui giochi completi, pass stagionali e DLC. Infine, il vantaggio principale di EA Access consiste nell'accesso ai giochi del Vault, privilegio che consente di scaricare e giocare gratuitamente con i titoli che vengono inseriti periodicamente nel catalogo.

Quali sono i giochi inclusi nel Vault?

Periodicamente, Electronic Arts provvederà ad aggiungere nuovi giochi nel Vault che gli abbonati ad EA Access potranno scaricare gratuitamente. Sul sito ufficiale di EA trovate l'elenco completo dei giochi inclusi nel Vault per gli abbonati ad EA Access su PS4. Tra i titoli confermati, segnaliamo i seguenti:

Battlefield V

Titanfall 2

Mass Effect Andromeda

FIFA 19

NHL 19

NBA Live 19

Madden 19

A Way Out

Unravel Two

Burnout Paradise Remastered

Fe

The Sims 4

Per quanto tempo si possono usare i giochi di EA Access?

Potrete utilizzate tutti i giochi inclusi nel Vault finché il vostro abbonamento ad EA Access sarà attivo. Inoltre, i giochi non vengono rimossi (fatta eccezione per i casi estremi, per esempio se i server di un gioco vengono chiusi), così avrete la certezza che saranno disponibili ogni volta che ci vorrete giocare.

Quanto costa EA Access?

EA Access prevede due modalità di abbonamento: quello mensile e quello annuale. L'abbonamento mensile costa 3,99 euro, mentre quello annuale richiede una spesa di 24,99 euro, con un risparmio di circa il 50% rispetto al sottoscrivere l'abbonamento mensile per 12 mesi.

Se siete curiosi di provare EA Access massimizzando il risparmio, vi consigliamo di iscrivervi con l'intenzione di acquistare un nuovo gioco EA. Sfruttando il 10% di sconto sui nuovi giochi EA, infatti, finirete per ripagare l'investimento di 3,99 speso per l'abbonamento mensile.

Come abbonarsi ad EA Access su PS4

Se avete deciso di abbonarvi ad EA Access su PS4, potete farlo direttamente dalla vostra console, oppure dal sito ufficiale di EA inserendo le credenziali del vostro account PlayStation Network. Per pagare EA Access potete usare una carta di credito o debito, o anche un account PayPal. Il pagamento si rinnoverà automaticamente mensilmente o annualmente (a meno che non provvediate ad annullare l'abbonamento), a seconda del tipo di abbonamento che avete scelto.