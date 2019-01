Come abbonarsi a PlayStation Plus: 14 giorni di prova gratis

Avete acquistato da poco una PS4 e siete curiosi di provare i benefici offerti dal PlayStation Plus? Se non vi siete mai abbonati al servizio potete attivare una prova gratuita di 14 giorni: di seguito vi spieghiamo come fare.

L'abbonamento al PlayStation Plus permette di ottenere diversi privilegi esclusivi, come la possibilità di giocare in multiplayer online, usufruire dei salvataggi via Cloud e ottenere ogni mese una selezione di giochi PS4, PS3 e PS Vita scaricabili gratuitamente (ricordiamo che dall'8 marzo 2019 i titoli PS3 e PS Vita non faranno più parte della line-up).

Se non avete mai sottoscritto un abbonamento PlayStation Plus con il vostro account, potete usufruire di 14 giorni di prova gratuiti per testare con mano il servizio, così da capire se faccia davvero al caso vostro. Cosa bisogna fare per attivare il periodo di prova gratuito? L'operazione è molto semplice, e può essere eseguita sia su PS4 che dal vostro PC.

Tutto quello che dovete fare è accedere al PlayStation Store con il vostro account SEN (Sony Entertainment Network) e visitare la pagina PlayStation Plus: Prova di 14 giorni. Se non vi siete mai abbonati in precedenza al servizio, potrete aggiungere al carrello e acquistare il periodo di prova gratuito a costo zero, a patto di inserire le credenziali della vostra carta di credito. Una volta attivato, il vostro account potrà usufruire gratuitamente dei vantaggi offerti dal PS Plus per un periodo di 14 giorni.

Cosa succede allo scadere dei 14 giorni di prova? Di default l'iscrizione al servizio si rinnoverà automaticamente ogni 30 giorni, addebitando sulla vostra carta di credito una spesa mensile di 7,99 euro. Se non desiderate proseguire con l'abbonamento, allora dovrete annullare il vostro abbonamento prima del termine del periodo di prova gratuita di 14 giorni.

Per disattivare il rinnovo automatico da PS4 accedete alle Impostazioni della console e andate su PlayStation Network -> Informazioni account -> Lista servizi, selezionate il vostro abbonamento a PlayStation Network, poi la voce Annulla rinnovo automatico e premete il pulsante X per confermare. In alternativa potete andare sul sito del PlayStation Plus, effettuare l'accesso con il vostro account, cliccare sul vostro nome utente in alto a destra, poi sulla voce Gestione Pagamenti e infine spostare su Disattivato l'interruttore relativo alla voce "Rinnova automaticamente gli abbonamenti o paga per il contenuto pre-ordinato".