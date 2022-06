Come si fa ad abbonarsi a Xbox Game Pass senza carta di credito?

Durante l'ultimo Xbox & Bethesda Showcase Microsoft ha annunciato l'arrivo di decine di nuovi giochi su Xbox Game Pass nei prossimi 12 mesi, una mossa che ha sicuramente contribuito ad aumentare l'appetibilità dell'abbonamento disponibile su Xbox, PC e mobile.

Come tutti i servizi digitali in abbonamento, per usufruire di Xbox Game Pass è necessario pagare un canone mensile, trimestrale oppure annuale, il quale viene tendenzialmente mantenuto attraverso il collegamento di una carta di credito all'account e sfruttando l'opzione di rinnovo automatico dopo il pagamento della prima sottoscrizione.

Nonostante questo, tuttavia, è comunque possibile abbonarsi al servizio senza utilizzare direttamente la propria carta di credito personale, sfruttando altri metodi messi a disposizione dalla stessa Microsoft. La principale alternativa al pagamento digitale si basa sull'utilizzo di codici prepagati, i quali possono essere acquistati anche in contanti nei negozi specializzati e vanno poi riscattati direttamente sul sito o sull'app di Xbox.



In questo modo potrete ottenere i vostri mesi di abbonamento senza necessità di utilizzare una carta di credito, ma di contro non avrete la possibilità di attivare la funzionalità di rinnovo automatico di Xbox Game Pass, la quale richiede di associare una carta al vostro account. Non volete più mantenere l'abbonamento attivo? Ecco come disdire Xbox Game Pass.