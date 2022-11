Come abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate a un euro per il Black Friday

Anche quest'anno tornano i saldi del Black Friday Microsoft, tra le offerte in corso troviamo anche la possibilità di abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate a un euro per un mese. Ecco come fare per iscriversi e approfittare dell'offerta.

Iniziamo precisando che l'offerta è valida solamente per i nuovi abbonati e dunque non può essere attivata in caso di abbonamenti già esistenti. Abbonarsi è molto semplice, basta andare su Xbox Store e cliccare su Abbonati a 1 euro scegliendo l'opzione Xbox Game Pass Ultimate, mentre Xbox Game Pass e PC Game Pass non rientrano tra le sottoscrizioni in offerta. Pagherete un euro per i primi trenta giorni, dopo il primo mese l'abbonamento costerà 12.99 euro al mese.

Il rinnovo dell'abbonamento è automatico, dunque se non volete restare iscritto dopo il mese a un euro potete disattivare l'abbonamento Xbox Game Pass prima della fine dei trenta giorni promozionali. Cosa succede quando scade l'abbonamento Xbox Game Pass? In questo caso non potete più accedere ai contenuti scaricati (ad eccezione ovviamente di giochi e DLC regolarmente acquistati) ma dovrete rinnovare l'iscrizione per continuare a giocare con i giochi in catalogo pagando la sottoscrizione mensile.

E agli abbonati Xbox Game Pass, Microsoft regala tre mesi di Apple Music e Apple TV+, avete tempo fino al 31 marzo 2023 per riscattare entrambi gli abbonamenti.