Come abilitare i download automatici su PS4 per giochi, app e update

Su PlayStation 4 è possibile abilitare i download automatici, in modo da scaricare i giochi, le app e gli aggiornamenti al momento della loro pubblicazione, anche mentre non vi trovate a casa. Di seguito vi spieghiamo come usare questa comoda funzione.

Attivando i download automatici su PS4 potrete scaricare da remoto i giochi, le app e tutti gli update al momento della loro pubblicazione, anche quando non vi trovate vicino alla console.

Una feature comoda e utile che vi consentirà di risparmiare parecchio tempo, soprattutto se avete l'abitudine di pre-acquistare i giochi in formato digitale. Immaginate di trovarvi al day-one di un titolo molto atteso, e di poter tornare a casa da scuola o dal lavoro trovando il gioco già installato sulla vostra PS4. Questo sarà possibile grazie alla funzione dei download automatici. Vediamo come abilitarla.

Come abilitare i download automatici su PlayStation 4

Per attivare i download automatici sulla vostra PS4 vi basta seguire queste semplici istruzioni:

Dalla dashboard della vostra PS4, andate su Impostazioni -> Impostazioni di risparmio energetico -> Imposta le funzioni disponibili nella modalità di riposo.

Spuntate le caselle delle voci "Rimani connesso a Internet" e "Abilita l'accensione della PS4 dalla rete".

Tornate indietro alle Impostazioni, e selezionate Sistema -> Download automatici e spuntate le caselle della voci "File di aggiornamento software di sistema" e "File di aggiornamento dell'applicazione".

Una volta abilitate queste opzioni, la vostra PS4 sarà in grado di scaricare automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili in quel momento mentre si trova in modalità riposo, inclusi gli update di sistema come il recente firmware 7.0. Inoltre potrete utilizzare l'app mobile PS4 Second Screen per avviare la PS4 in remoto dal vostro smartphone, con la possibilità di accedere al PS Store e scaricare i singoli giochi. Se ancore non l'avete, potete scaricare l'app PS4 Second Screen su App Store e Google Play Store.

Parlando delle ultime novità introdotte con gli aggiornamenti di sistema, ricordiamo che è ora possibile giocare con la PS4 sui dispositivi Android grazie al remote play.