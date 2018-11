Come accedere a Red Dead Online su PlayStation 4 e Xbox One

La Beta di Red Dead Online è finalmente disponibile all'interno di Red Dead Redemption 2. Vediamo come accedere alla nuova modalità multiplayer su PlayStation 4 e Xbox One.

A partire da oggi è possibile scaricare l'aggiornamento 1.03 di Red Dead Redemption 2 che aggiunge la modalità Red Dead Online su PS4 e Xbox One. Al momento l'accesso alla modalità multiplayer è riservata solo ai possessori di RDR2 Ultimate Edition, ma nei prossimi giorni verrà esteso a tutti gli utenti del gioco secondo la seguente tabella di marcia:

Martedì 27 novembre: Accesso ai possessori di RDR2 Ultimate Edition

Mercoledì 28 novembre: Accesso consentito a chiunque abbia giocato a RDR2 il 26 ottobre

Giovedì 29 novembre: Accesso per coloro che hanno giocato a RDR2 tra il 26 e il 29 ottobre

Venerdì 30 novembre: Accesso libero per tutti i possessori di RDR2

Dopo aver installato l'aggiornamento 1.03, non vi resta che avviare Red Dead Redemption 2 sulla vostra console. Nel menu principale troverete la voce di accesso a Red Dead Online, in alto a destro nello schermo. Per accedere alla modalità multiplayer non vi resta che premere il tasto R1/RB.

Al primo avvio verrà visualizzata la schermata di creazione del vostro personaggio, dove potrete personalizzare l'aspetto del vostro pistolero. Adesso siete pronti per giocare a Red Dead Online!