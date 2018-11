Come accumulare il Legno velocemente in Fallout 76

Tra le varie risorse ottenibili in Fallout 76, il Legno è in assoluto una delle più importanti, dal momento che verrà richiesta per la maggior parte delle costruzioni. Di seguito vi spiegheremo come accumulare il più rapidamente possibile questo materiale.

Il legno si trova in tutta Appalachia, ma non è semplice ottenerlo in grandi quantità.

Se state cercando un punto di raccolta particolarmente favorevole, allora dirigetevi al Sylvie and Sons Logging Camp: potete consultarne la posizione nella mappa riportata a fondo pagina.

Giunti a destinazione entrate nella tenda situata sul lato nord. È un'area relativamente piccola, quindi individuare le pile di tronchi su entrambi i lati sarà abbastanza semplice. Tutto quello che dovete fare è muovervi intorno al mucchio di legna premendo X/A, così da raccogliere 150 pezzi di legno alla volta. All'esterno date un'occhiata al retro del pickup per trovare altre pile di tronchi, senza trascurare il mucchio di alberi abbattuti nell'area circostante.

Una volta che avrete saccheggiato l'intera zona, uscite dal server attuale di gioco e ricaricatelo. In questo modo tutto il bosco si rigenererà, permettendovi di ripetere l'operazione per ottenere grandi quantità di Legno in poco tempo. Invece sapevate come accumulare rapidamente i Tappi, la valuta principale spendibile in Fallout 76 per acquistare armi e oggetti?