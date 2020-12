Come si fa ad acquistare un gioco sul Nintendo eShop?

Il Nintendo eShop è la piattaforma digitale di Nintendo che si occupa di gestire il negozio online, tra le altre cose, di Nintendo Switch, oltre che la vendita di tutti i prodotti hardware e accessori della famiglia Nintendo, come gli Amiibo o le console stesse.

Per poter acquistare qualcosa tramite il Nintendo eShop, dovrete prima di tutto dirigervi all’interno della homepage del sito ufficiale, dove troverete una bacheca con le ultime e più importanti notizie, tra cui le nuovissime offerte di Natale, e un menu per orientarvi con facilità all’interno del sito. In alternativa, se desiderate aprire il Nintendo eShop tramite Nintendo Switch, potrete selezionare l’icona corrispondente dal menu Home della console.

Dopo aver aperto il negozio, assicuratevi di effettuare l’accesso correttamente con il vostro account Nintendo, dopodiché vi basterà selezionare il prodotto che desiderate acquistare: in questo modo potrete visualizzare tutti i dettagli sul prodotto e sui contenuti scaricabili eventualmente collegati ad esso. Dopo esservi assicurati di voler acquistare il prodotto in questione, non dovrete fare altro che selezionare l’opzione Procedi all’Acquisto, selezionare il metodo di pagamento che preferite e completare la transazione.

Vi ricordiamo che sul Nintendo eShop sono attualmente disponibili le offerte di Natale, che prevedono sconti su molti titoli di Nintendo Switch.