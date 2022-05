Come acquistare le nuove scorte di PS5 in vendita da GameStop domani, 25 maggio

Siete ancora in cerca di una PlayStation 5 da acquistare? Sappiate allora che tra poche ore sarà possibile provare ad accaparrarsene una grazie alle nuove scorte in arrivo sul sito ufficiale di GameStop Italia.

A fare l'annuncio è stato il profilo Instagram ufficiale della catena di negozi di videogiochi. Il nuovo post pubblicato sul social network fornisce infatti tutte le istruzioni utili sia sulle unità che verranno vendute che sul metodo per provare ad acquistarne una.

Ecco di seguito il contenuto del post Instagram di GameStop Italia:

"Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle."

Questo significa che domani, 25 maggio 2022, sarà necessario collegarsi al canale Twitch ufficiale di GameStop Italia e seguire la diretta delle ore 16:00, durante la quale verrà segnalata la disponibilità di nuove scorte della console Sony con i link da seguire per procedere alla transazione. Va precisato che il modello in arrivo è quello standard (ovvero quello dotato di lettore) e l'unico modo per acquistarlo è quello di scegliere uno dei bundle in vendita.

In attesa che le nuove scorte arrivino, vi ricordiamo che un recente leak ha confermato il ritorno dei Days of Play questa settimana.