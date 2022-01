Come acquistare SAND su The Sandbox? Tutto ciò che vi serve

The Sandbox sta crescendo sempre di più, definendosi chiaramente come uno dei metaversi in sviluppo più importanti ora presenti sul mercato. Chi desidera entrarvi deve però, innanzitutto, capire come funziona la criptovaluta SAND e, soprattutto, acquistare SAND. Ma come si fa?

Come spiegato nel dettaglio dai gestori del servizio nella FAQ dedicata, il metodo più rapido per acquistare $SAND è effettuando il login sul sito ufficiale The Sandbox, cliccare sulla sezione dedicata al proprio profilo sulla toolbar a sinistra e infine sul bottone apposito per l’acquisto di $SAND. A questo punto, la schermata mostrerà tre piattaforme Exchange partner autorizzate: Binance, Uniswap e Simplex.

Come capirete, allora, sarà necessario possedere anche un account in tali servizi. In alternativa, potrete optare per l’acquisto direttamente da Exchange come Huobi, WazirX, UPbit, crypto.com e Poloniex. Gli scambi possibili sono ad esempio $SAND/BTC, $SAND/ETH, $SAND/USDT, $SAND/BNB e $SAND/BUSD, ma ovviamente sarà possibile effettuare l’acquisto con carta di credito o debito selezionando la valuta di preferenza. Il sito di The Sandbox sarà comunque pronto a guidarvi nel processo di acquisto di $SAND in ogni suo passaggio, senza lasciare così spazio a fraintendimenti e problemi tecnici. Dovrete solo munirvi di pazienza e degli account necessari al completamento della transazione.

Se siete interessati, vi rimandiamo anche alla nostra prova di The Sandbox.