Come aggiornare un gioco dalla versione PS4 a quella PlayStation 5?

Se avete acquistato da poco una PlayStation 5 e siete in possesso di una discreta collezione di giochi PlayStation 4, sappiate che sono diversi i titoli che possono essere aggiornati alla loro versione per console di ultima generazione. Scopriamo come fare.

Purtroppo la console Sony non dispone di un meccanismo simile allo Smart Delivery di Xbox Series X|S, che permette di installare automaticamente la versione adatta alla console in uso. Questo significa che l'upgrade dei giochi PS4 alla loro versione PlayStation 5 va effettuato in maniera manuale.

Per poter eseguire l'upgrade di un prodotto che possedete in formato digitale, non dovete fare altro che visitare la pagina ufficiale del gioco su PlayStation Store: a questo punto, cliccate sull'icona con i tre puntini e selezionate la versione PS5 del gioco, quindi aggiungetela alla raccolta e procedete con il download. Se invece il gioco che avete è in formato fisico, la procedura da seguire è la medesima indicata sopra, ma in questo caso è fondamentale che il disco sia inserito nel lettore, altrimenti non potrete scaricare l'upgrade. Sappiate inoltre che sarà necessario avere il disco nel lettore ottico anche in futuro: senza il Blu-Ray della versione PS4, infatti, non avrete modo di avviare il gioco.

Prima di salutarvi, occorre fare due precisazioni. La prima è che l'upgrade non è sempre gratuito e, in casi come quello di The Last of Us Parte 2 Remastered (il cui costo è di 9,99 euro), occorre pagare una piccola differenza per poter accedere alla versione PlayStation 5. L'altro elemento da tenere sempre in mente è che i possessori di una PlayStation 5 Digital (o una Slim sprovvista di lettore) non possono effettuare l'upgrade dei giochi in formato fisico.

