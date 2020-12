Come si aggiungono gli amici in Call of Duty Warzone?

Il multiplayer di Call of Duty Warzone dà il meglio di sé se giocato con un amico o un gruppo di amici. Cosa può esserci di meglio che vincere un Battle Royale affiancato dagli amici del sabato sera? Se vi state chiedendo come si fa ad aggiungere qualcuno alla lista amici, ecco come fare.

Per disputare una partita online con un amico in Call of Duty Warzone, dovrete prima inviargli la richiesta di amicizia.

Aprite il menù Social nell'angolo in alto a destra della Lobby; Scegliete ora l’opzione Aggiungi Amici visibile nell'angolo in alto a sinistra dello schermo; Ora potrete aggiungere qualsiasi vostro amico indipendentemente dalla piattaforma di gioco ma semplicemente inserendo il nome del suo Account Activision o il suo ID giocatore. Una volta digitato il nome, premete la freccia destra e inviate un invito. Aspettate che il vostro amico lo riceva e lo potrete trovare nella vostra lista amici anche se voi giocate da PS4 e lui da PC.

Infatti, per giocare con qualcuno che usa un'altra piattaforma e sfruttare il cross-platform, l'unico modo è creare un gruppo prima di iniziare la partita.

Seguendo questi passaggi potrete giocare con gli amici a Warzone; vi suggeriamo di provare la nuova mappa, rilasciata proprio in questi giorni insieme alla nuova Stagione 1 di Call of Duty. Con la modalità "Ritorno", avere degli amici in campo conterà più che mai!