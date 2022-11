Come sta andando Marvel's Spider-Man Miles Morales su Steam? I dati

Marvel's Spider-Man Miles Morales ha fatto il suo esordio in versione PC lo scorso 18 novembre: il titolo targato Insomniac Games si è allargato verso una nuova platea oltre a quella PlayStation, seguendo le orme del precedente Marvel's Spider-Man già disponibile in versione per mouse e tastiera da agosto 2022.

Ma come sta andando su Steam il porting realizzato da Nixxes Software? Stando a quanto riportato dai grafici su SteamDB, l'avventura con protagonista Miles Morales non avrebbe avuto un lancio effettivamente esplosivo, quantomeno non quanto altri giochi targati Sony già arrivati su PC in precedenza. Il titolo con protagonista il personaggio Marvel ha finora avuto un picco massimo di giocatori attivi contemporaneamente pari a 13.539, registrato alle ore 19:00 italiane del 19 novembre 2022 (e quindi il giorno successivo al lancio).

Chiaramente tale cifra può sempre crescere nel corso dei prossimi giorni, tuttavia si rivela molto distante dal picco di 66.436 utenti massimi registrato da Marvel's Spider-Man, oltre ovviamente ai 73.529 giocatori di God of War, pubblicato il 14 gennaio 2022 su PC ed ancora oggi il gioco Sony di maggior successo su Steam. Approfondendo ulteriormente, scopriamo che già pochissime ore dopo il debutto God of War raggiunse 48.634 giocatori attivi su Steam, laddove Spider-Man Miles Morales nelle sue prime 24 ore, è arrivato a 13.309 utenti (poco meno del record assoluto, segnato pochissime ore dopo) stando ai grafici presenti su SteamDB.

Lontano anche il record di Horizon Zero Dawn, arrivato ad un picco massimo di 56.557 persone, in ogni caso Spider-Man Miles Morales riesce a fare meglio di Uncharted L'Eredità dei Ladri (10.851) e di Sackboy Una Grande Avventura (solo 610 utenti). Si tratta comunque di pure statistiche che non hanno nulla a che vedere con la qualità del porting: nel nostro speciale su Marvel's Spider-Man Miles Morales per PC sottolineiamo infatti l'ottimo lavoro di conversione che rende il gioco meritevole di essere vissuto anche in questa edizione.