Come sono andati i Nintendo European Championships 2023? Italia presente e combattiva

Il ritorno dopo quattro anni di un evento dal vivo, pubblico incluso, ha sancito due giorni di festa per tutti gli appassionati di Splatoon 3 e Mario Kart Deluxe 8. Il 7 e l’8 ottobre Francoforte sul Meno è diventata la capitale eSports europea ospitando il torneo Nintendo European Championship 2023.

La manifestazione ha rappresentato il ritorno dal vivo delle competizioni dedicate a Splatoon dopo i campionati europei del 2019, gli ultimi dell’era pre-Covid19. L’evento ospitato nella splendida cornice del centro congressi di Vilco a Bad Vilbel, in Germania, ha suscitato grande interesse di pubblico, sia online che dal vivo, mobilitando diversi appassionati inclusi alcuni italiani che sono partiti alla volta del paese teutonico per fare il tifo per i propri beniamini e per godersi, ovviamente, lo spettacolo di un’arena esports.

Splatoon 3: forza Cotoletta!

A rappresentare l'Italia su Splatoon 3 c'era il Team Cotoletta, vincitore del campionato nazionale a Milano a inizio settembre. A distanza di un mese i Cotoletta si sono presentati a Francoforte per tentare la scalata non solo verso il titolo europeo. Partendo da un formato con 12 squadre qualificate da suddividere in quattro gironi da tre, il quartetto composto da BennyGT, Kitsu, Dario e Hypnos è stato sorteggiato nel Girone C insieme ai Golden Ratio, rappresentanti della Svizzera, e agli Hankikanto, vincitori del qualifier scandinavo.

Per il team italiano si è trattato di un vero e proprio girone di ferro dal quale sono usciti con due sconfitte su due partite. Nonostante abbiano mostrato di essere all’altezza degli avversari per diversi tratti dei match, sulla lunga distanza si è fatta sentire la mancanza di esperienza e di abitudine a competere a livelli così alti. Rimane tuttavia per loro un’esperienza di primissimo livello durante la quale hanno avuto l’occasione di confrontarsi con i migliori giocatori europei di Splatoon 3.

Germania campione

Mentre la Svizzera conquistava l'accesso alla semifinale dal Girone C, lo stesso facevano i francesi Alliance Rogue dal gruppo A e i tedeschi Kaizer dal B, mentre gli Spark, rappresentati di Regno Unito & Irlanda, si sono imposti dal gruppo D. Nelle semifinali si sono imposti i Kaizer, mentre tra Golden Ratio e Spark hanno trionfato gli svizzeri, relegando la finale a una mera questione interna alla regione DACH (che include Germania, Austria e Svizzera). Nonostante un match combattuto in ogni singolo round, il punteggio finale premia enormemente i tedeschi Kaizer che si sono imposti per 4-1 nella Grand Final per il trofeo, succedendo ai francesi Alliance Rogue vincitori dell'edizione 2019 giocata su Splatoon 2.

Grazie alla vittoria europea, i Kaizer avranno anche l’onore e l’onere di rappresentare il Vecchio Continente ai prossimi World Championship di Splatoon 3 che si giocheranno in Giappone a gennaio.

La Francia corre veloce verso Tokyo

In Giappone però non ci sarà solo Splatoon 3. Come anticipato ai Worlds Championship ci saranno anche i migliori corridori digitali di Mario Kart 8 Deluxe al mondo. L’Italia si è presentata all’evento con due rappresentanti, Gecko e Markus, qualificatisi tramite due diversi open qualifier con ottimi tempi. I due sono stati inseriti in due diversi gironi: i 24 partecipanti erano infatti stati suddivisi in due gruppi con i migliori 12 che, al termine delle 12 corse da disputare, avrebbero conquistato l’accesso alla finale. Markus e Gecko sono purtroppo rimasti fuori dalla corsa conclusiva, chiudendo comunque tra i migliori 24 d’Europa. A vincere il trofeo di Mario Kart 8 Deluxe e a rappresentare il continente ai prossimi mondiali di Tokyo sarà il francese Thomas, risultato il migliore al termine delle 12 gare disputate. Thomas non è solo il vincitore del trofeo ma il rappresentante di una scena competitiva di primo piano: in finale, infatti, i francesi partecipanti erano sei su dodici, la metà, seguiti per nazionalità da quattro spagnoli, un belga e un olandese.

Il ritorno negli eSports

I due giorni di Nintendo, tra Splatoon e Mario Kart, senza dubbio due dei principali titoli di punta di oggi della casa giapponese, rappresentano e certificano il ritorno negli eSports con eventi e competizioni. A questo si aggiunge la scelta di preferire un formato per nazioni che tenta di coinvolgere una quota più ampia di pubblico e interessati, anche chi non segue quotidianamente la scena competitiva. Infine per la volontà di continuare a includere l'Italia nel suo processo competitivo, fornendo linfa vitale a quei player che un giorno vorrebbero trasformare la propria passione in una professione, o magari anche "solo" inseguire il sogno di diventare campioni del mondo in ciò che meglio sanno fare.