Ecco come appare Resident Evil 5 senza filtro giallo

Alcuni modder hanno provato a rimuovere il filtro giallo presente in Resident Evil 5... il risultato? Il surival horror Capcom appare come un gioco diverso senza filtro e il comparto estetico sembra guadagnarne non poco.

Questa effetto grafico è stato usato molto nei giochi della scorsa generazione, oltre a Resident Evil 5 lo troviamo ad esempio anche in Fallout 3 e in misura minore anche in Gears of War (GOW Judgment in particolare) e GTA 4. Resident Evil 5 ha in parte abusato del filtro e il gioco presenta una palette quasi monocromatica, rendendo la grafica piuttosto piatta. Eliminando il filtro le schermate di gioco rinascono mostrando ombre maggiormente realistico, dettagli più nitidi e fondali maggiormente evocativi.

Di contro, Resident Evil 5 perde quasi del tutto il tono drammatico che lo caratterizza ma i miglioramenti estetici sono sicuramente notevoli nel complesso, come potete giudicare dall'immagine pubblicata su Reddit che trovate qui sotto. Siete d'accordo con questa analisi?

Resident Evil 5 è stato pubblicato originariamente nel 2009 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 per poi essere convertito in HD su tutte le piattaforme di attuale generazione come PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, così come il suo successore Resident Evil 6.