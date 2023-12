Come apparire offline agli amici su PlayStation 5

Avete voglia di fare una partita a EA Sports FC 24 o Call of Duty senza che qualche amico inizi ad inviarvi un invito per unirsi al party o raggiungerlo in partita? Nessun problema, poiché gli utenti PlayStation 5 possono sfruttare un sistema molto semplice che consente loro di apparire offline.

Dopo aver acceso la console di ultima generazione Sony e aver completato l'accesso al PlayStation Network (che dovrebbe essere immediato, ma potrebbe richiedere qualche secondo in più in base alla connessione), noterete che nell'angolo in alto a destra, accanto all'orologio, c'è l'icona del vostro profilo con un pallino verde. Questo pallino verde indica che siete online e che tutti i giocatori presenti nella vostra lista amici conoscono il vostro status e, in base alle vostre preferenze della privacy, possono anche vedere a quale gioco state giocando (o quale applicazione è in esecuzione sulla vostra console). Lo stesso vale per lo status occupato, che è contrassegnato da un pallino giallo e non è tanto diverso da quanto detto sopra: sebbene risultiate occupati, sarà comunque possibile sapere se siete online e cosa state facendo.

Per risultare offline, occorre impostare il vostro Stato Online su 'Appari offline'. Per fare ciò, premete il tasto Triangolo nel menu principale di PlayStation 5 e, una volta che il cursore raggiungerà la parte alta dello schermo, cliccate sull'icona del vostro profilo. Si aprirà così un menu a tendina, nel quale dovrete cliccare su 'Stato Online' e, infine, su 'Appari offline'.

In questo modo, potrete giocare, guardare film o restare semplicemente connessi senza che nessuno lo sappia. Va precisato però che alcuni giochi, in particolar modo quelli che supportano il cross-play, potrebbero permettere agli amici di visualizzare il vostro stato in game.

Il procedimento indicato poco più sopra può essere ripetuto anche per passare alle altre due opzioni, così che possiate tornare agli status Online e Occupato.

