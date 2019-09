Come è approdato The Witcher 3 su Nintendo Switch? Lo racconta CD Projekt

Si avvicina il momento della pubblicazione di The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch, ed il team di CD Projekt Red racconta come è nata l'idea di realizzare il progetto.

Nel corso di una recente intervista concessa alla redazione di Nintendo Everything, Piotr Chrzanowski, senior producer presso la software house polacca, ha avuto modo di commentare le origini di questa scelta. "Quando ho giocato per la prima volta The Witcher 3 - racconta - avevo questo sogno di portarlo con me ovunque. Amavo il mondo, amavo i personaggi e la storia...voglio dire, non sarebbe fantastico finire una missione in viaggio? Venne fuori che non solo io avevo questa idea".

Charzanowski racconta infatti di come Saber Interactive abbia preso per prima l'iniziativa di proporre il progetto a CD Projekt, dichiarandosi in grado di realizzare un porting di The Witcher 3 per Nintendo Switch. La reazione della software house polacca è stata positiva, anche perchè aveva già avuto modo di collaborare con gli sviluppatori di Saber. I due team aveano infatti lavorato insieme per implementare 4K e HDR nelle versioni console di The Witcher 3: Wild Hunt. Il primo prototipo mostrato loro convinse definitivamente gli autori dell'apprezzato RPG della fattibilità del progetto.



Come annunciato da un trailer di The Witcher 3 per Switch, il gioco arriverà sulla console Nintendo il prossimo 15 ottobre. Sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato del titolo, a cura di Francesco Fossetti.