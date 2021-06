Come assemblare un PC da gaming: le offerte di Drako.it per l'Everyeye Entertainment Expo

Durante la prima giornata dell'Everyeye Entertainment Expo vi abbiamo mostrato come costruire un PC da gaming con la collaborazione dei ragazzi di Drako.it che per l'occasione hanno deciso di scontare i prodotti visti e utilizzati in diretta, solamente per un periodo limitato.

Sul sito di Drako.it trovate i prodotti ASUS e ROG Republic of Gamers in promozione a prezzo ridotto, da segnalare ad esempio il mouse ROG Gladius III a 89.90 euro (invece di 104.90 euro) o l'alimentatore ASUS TUF Gaming 750W Bronze Power Supply 750 Watt a 109.90 euro o ancora l'adattatore LAN Wireless ASUS PCE-AX58BT BT 5.0 Wireless LAN Adapter 2.4GHz/5GHz WLAN PCIe x1 a 69,90 euro.



Le offerte continuano con l'headset ROG Delta Core Gaming Stereo proposto a 79.90 euro, la sedia gaming ROG Chariot Corse SL300 a 399.90 euro e per finire ben tre monitor in promozione:

Queste sono solamente alcune delle offerte attive,, mercoledì 30 giugno alle 13:00 metteremo alla prova la super build creata con Drako.it, potete assistere alla prova in diretta sul canale Twitch di Everyeye