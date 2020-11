Come attivare PlayStation Plus con un codice da PS4 o PC?

Nel caso in cui vogliate acquistare un abbonamento a Playstation Plus attraverso un rivenditore autorizzato diverso dallo store ufficiale di Playstation, vi verrà fornito un codice al momento dell’acquisto che, una volta riscattato, attiverà la vostra sottoscrizione al servizio.

Una volta ottenuto il codice dell’abbonamento, dovrete inserirlo all’interno di un’apposita sezione del menu presente sia su console che sul sito ufficiale da PC: i procedimenti per completare l’operazione sono tuttavia leggermente differenti.

Riscattare un Codice Playstation Plus su Console

Riscattare un Codice Playstation Plus su PC

Per poter riscattare il vostro codice e attivare l’abbonamento al servizio utilizzando la vostra console non dovrete fare altro che accedere ale scorrere il menu a sinistra della schermata fino a raggiungere la voce. Selezionate quest’ultima opzione e inserite il codice all’interno della schermata successiva, dopodiché premete Continua: il codice verrà verificato e, se valido, il vostro abbonamento a Playstation Plus si attiverà immediatamente.

Nel caso preferiate riscattare il codice tramite il sito ufficiale di Playstation Plus su PC dovrete innanzitutto accedere utilizzando l’account corretto, dopodiché aprite il menu delle Impostazioni e scegliete poi anche qui l’opzione Riscatta Codici. Comparirà una schermata di inserimento del tutto simile a quella su console, in cui dovrete immettere il codice, e il gioco sarà fatto.