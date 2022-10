Come attivare il risparmio energetico su PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X/S

Con l'aumento del costo dell'energia elettrica, potrebbe essere una buona idea ritoccare le impostazioni di tutte le console che avete collegato al televisore per evitare che consumino corrente durante le fasi di inattività. Scopriamo quindi tutti i trucchi per attivare il risparmio energetico su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.

Come risparmiare con PlayStation 4

Il metodo più semplice per non far entrare la vostra PlayStation 4 (o PlayStation 4 Pro) in modalità riposo consiste nell'eseguire lo spegnimento tradizionale. Per far ciò, premete il tasto centrale del controller PlayStation, selezionate l'icona relativa allo spegnimento e, nell'elenco, assicuratevi di selezionare "Spegni la PS4" e mai "Entra in modalità riposo".



Per ridurre i consumi della modalità riposo, nel caso in cui doveste attivarla per sbaglio, potete recarvi in "Impostazioni", "Impostazioni di risparmio energetico" e infine "Imposta le funzioni disponibili nella modalità di riposo": da qui, disattivate tutte le voci riguardanti la possibilità di restare connessi ad internet, di accendere la console PS4 dalla rete, di alimentare le porte USB e di sospendere le applicazioni.

Risparmio energetico su PS5

In maniera simile a quanto visto con PS4, l'unico modo per essere sicuri di non abilitare la modalità riposo è quella di premere il tasto PlayStation, scorrere fino all'ultima icona a destra, ovvero "Alimentazione", e poi selezionare "Spegni la PS5". In ogni caso, occorre disattivare l'entrata automatica in questa modalità dispendiosa in termini energetici dopo un periodo di inattività. Per disattivare la modalità riposo di PlayStation 5 dovete accedere al menu delle impostazioni, selezionare "Sistema", poi "Risparmio energetico" e infine la voce "Imposta tempo fino all'ingresso della PS5 in modalità riposo": qui è possibile decidere dopo quanto tempo far entrare la console in questa modalità durante i giochi, i contenuti multimediali o la semplice permanenza nella schermata principale.



A prescindere da quale sia l'attività, il nostro consiglio è quello di impostare tutto su "Non attivare modalità riposo". Per ridurre i consumi, vi suggeriamo invece di abilitare lo spegnimento automatico dopo un determinato tempo di inattività, così da essere sicuri che la console si spenga da sola nel caso in cui doveste dimenticarla accesa. Lo stesso vale per lo spegnimento automatico del controller, così da non consumare batteria quando lo lasciate acceso.

Risparmio energetico su Xbox Series X|S

Per poter abilitare la modalità di risparmio energetico sulle console della famiglia Xbox, premete il tasto centrale sul controller, scorrete tra le tabelle del menu e raggiungete quella con la vostra icona del profilo: a questo punto cliccate su "Impostazioni", poi su "Generali" e infine su "Modalità sospensione e avvio". Ora selezionate l'unica voce della colonna a destra, ovvero "Modalità sospensione" e impostatela su "Risparmio energia".



In questo modo la console consumerà circa 20 volte in meno durante le fasi di inattività rispetto alla modalità Standby. Esiste anche un altro modo per risparmiare corrente elettrica, visto che la sola opzione indicata sopra non è sufficiente ad impedire che la vostra Xbox si attivi mentre è apparentemente spenta. Sempre in "Modalità sospensione e avvio", la penultima voce della colonna a destra corrisponde a "Spegnimento completo", ovvero un'opzione che spegne in maniera completa la console e interrompe la possibilità di scaricare ed installare aggiornamenti durante la notte.



Si tratta di un ottimo modo per risparmiare energia, dal momento che anche quando si disattiva la modalità riposo, la console Microsoft tende ad attivarsi nel corso delle ore notturne per ricercare eventuali update di sistema o patch e con lo spegnimento completo si evita che tale funzione si possa attivare.

Nintendo Switch in risparmio energia

Anche Nintendo Switch (inclusi i modelli OLED e Lite) dispone delle opzioni utili per risparmiare energia, sebbene la console ibrida abbia un funzionamento diverso rispetto ai dispositivi Microsoft e Sony. Quando è collegata alla sua base, Nintendo Switch non può essere spenta ed entra in modalità riposo, che permette di consumare meno energia mentre continua la ricarica. Il metodo migliore per risparmiare energia è quindi quello di staccare la console dal dock e spegnerla completamente, riponendola nella sua custodia.



In alternativa, potete cliccare sul tasto Home nella schermata principale, attivare la modalità Aereo e infine entrare in modalità riposo, anche con la console in modalità docked: in questo modo eviterete di spegnere e riaccendere la console, ma con tutte le funzionalità come il bluetooth e il wi-fi disattivate, il dispendio energetico sarà ridotto all'osso. Per gestire le opzioni relative alla modalità riposo, dovete recarvi nel menu Home, selezionare "Impostazioni di sistema" cliccando sull'icona a forma di ingranaggio e, scorrendo tra le opzioni sulla sinistra, navigare fino a raggiungere la voce "Modalità riposo". Da qui potrete decidere se far entrare Switch in questa modalità dopo un determinato periodo di inattività o in casi specifici, come quando si collega/scollega il blocco alimentatore.