Come aumentare gli FPS su GTA 5 per PC?

Nonostante sia un prodotto uscito ormai ben 7 anni fa, e sebbene i requisiti minimi per la versione PC non siano per nulla proibitivi al giorno d’oggi, alcuni giocatori potrebbero comunque riscontrare alcuni rallentamenti dovuti ad un motore di gioco piuttosto pesante e non ottimizzato alla perfezione.

Ecco quindi che nasce l’esigenza di trovare alcuni metodi alternativi per aumentare il numero dei frame per secondo elaborati dalla macchina, in modo da aumentare la fluidità generale e migliorare così l’esperienza di gioco. Per farlo, avrete a disposizione il menu delle impostazioni grafiche del gioco, all’interno del quale troverete una lunga lista di opzioni diverse: manipolando alcuni parametri dovreste essere in grado di trovare una configurazione che possa soddisfarvi sia sotto il profilo delle prestazioni che dell’impatto visivo.

In particolare, le impostazioni che vi consigliamo di disattivare per cercare di recuperare quanti più frame per secondo possibile sono:

MSAA (settare su OFF)

(settare su OFF) Vsync (settare su OFF)

(settare su OFF) Riflessi MSAA (settare su OFF)

(settare su OFF) Impostare un valore del filtro anisotropico non eccessivamente alto

Inoltre, all’interno del menu Grafica Avanzata vi consigliamo di disattivare le prime tre opzioni, relative ai dettagli delle ombre sulla lunga distanza e il dettaglio globale quando vi trovate in volo con mezzi aerei. Se anche dopo tutte queste modifiche doveste continuare a riscontrare problemi, vi consigliamo di controllare i requisiti minimi di GTA 5 per PC.