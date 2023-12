Come gli Avengers: Super Smash Bros. potrebbe diventare un film grazie a Illumination

Sembra che i ragazzi di Illumination Entertainment c'abbiano preso gusto dopo lo strepitoso successo di Super Mario Bros. Il Film, dato che secondo un rumor avrebbero appena (ri)bussato alla porta di Nintendo per proporle un altro film ancor più ambizioso, quantomeno sulla carta.

A mettere in giro questa nuova voce è stato Daniel Richtman, altresì noto su X come @DanielRPK, insider notoriamente esperto di questioni hollywoodiane. A quanto pare Illumination avrebbe proposto a alla grande N un nuovo film d'animazione basato su Super Smash Bros., serie di picchiaduro creata da Masahiro Sakurai che mette assieme un roster di personaggi provenienti dai franchise Nintendo (e non solo) più disparati.

Si tratterebbe di una sorta di Avengers in salsa Nintendo, che proprio come le varie reunion del Marvel Cinematic Universe richiederebbe multipli spin-off prima di concretizzarsi nella sua forma completa, in modo da presentare adeguatamente i differenti personaggi principali. Messa in questo modo l'idea appare alquanto ambiziosa, ma sicuramente fattibile se ben pianificata. Il primo videogioco della serie Super Smash Bros., lanciato originariamente nel 1999 su Nintendo 64, includeva 12 lottatori giocabili (Mario, Luigi, Link, Donkey Kong, Yoshi, Kirby, Pikachu, Jigglypuff, Samus, Captain Falcon, Fox e Ness), un numero senz'altro sufficiente per una prima reunion, oltre che ben più gestibile dell'ottantina inclusa nel più recente Super Smash Bros. Ultimate per Switch.

Sebbene provenga da una fonte generalmente ritenuta affidabile (bisogna ricordare che in passato DanielRPK ha spifferato con successo molte informazioni, inclusi dettagli su Black Panther: Wakanda Forever), vi consigliamo di prendere questo rumor con le pinze, non essendo ancora stato confermato da Nintendo e/o Illumination. Inoltre, seppur succulenta, non è detto che la proposta venga accettata dai dirigenti di Kyoto! Restiamo con le antenne drizzate in attesa di nuove informazioni.