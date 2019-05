Come avviare Apex Legends su PC quando non funziona

State riscontrando qualche problema ad avviare Apex Legends sul vostro PC? Il gioco non parte? In questa mini-guida vi forniremo alcune soluzioni per risolvere i problemi di avvio del nuovo battle royale di Respawn Entertainment su Personal Computer.

A volte può capitare che Apex Legends non funzioni sul vostro PC. Magari al momento dell'avvio viene visualizzata una schermata nera, oppure il computer non risponde più ai comandi bloccandosi. Come possiamo comportarci per risolvere questi inconvenienti? Le cause e le soluzioni di questi problemi possono essere diverse. Ecco cosa fare quando Apex Legends non parte sul vostro PC.

Avviate Apex Legends come Amministratore

Per prima cosa, è importante ricordare che Apex Legends deve essere avviato con i permessi da Amministratore. In caso contrario, infatti, non sarete in grado di avviare il gioco correttamente.

I permessi da Amministratore possono essere impostati al momento dell'installazione oppure in qualsiasi momento. Potete decidere di avviare il gioco come Amministratore cliccando con il tasto destro sull'icona di Apex Legends, e infine selezionando la voce "Esegui come Amministratore".

Se invece volete abilitare in modo permanente i permessi da Amministratore, vi basta cliccare con il tasto destro sull'icona del gioco, selezionare la voce "Proprietà", cliccare sulla scheda "Compatibilità" e infine spuntare la casella "Esegui questo programma come amministratore".

Firewall e Antivirus possono bloccare il gioco

A volte il Firewall di Windows e il vostro Antivirus possono bloccare anche i software innocui come Apex Legends. Se avete problemi ad avviare il gioco, vi consigliamo di controllare che il vostro Firewall e il vostro Antivirus non siano entrati in conflitto con Apex Legends.

Per controllare che il Firewall non sia entrato in conflitto col gioco vi basta aprire Windows Defender Firewall, selezionare "Impostazioni avanzate", cliccare su "Regole in entrata" e verificare che Apex Legends appaia nell'elenco dei software abilitati alla navigazione. Allo stesso modo, ripetete questa operazione con il vostro Antivirus, assicurandovi che Apex Legends non appartenga alla lista dei software bloccati.

Disabilitate CCleaner e Malwarebytes

Diversi utenti hanno segnalato problemi di incompatibilità tra Apex Legends e i due software CCleaner e Malwarebytes. Se il gioco non funziona e avete uno di questi due programmi (o entrambi) installati sul vostro PC, potete provare a disabilitarli per vedere se il gioco riprende a funzionare correttamente.

Aggiornate/Riparate Apex Legends

In alcuni casi basta aggiornare il gioco o riparare eventuali file di installazione corrotti. Entrambe le operazioni possono essere eseguite comodamente su Origin, la piattaforma digitale di Electronic Arts sulla quale è possibile giocare con il battle royale di Respawn Entertainment. Per farlo vi basta cliccare con il tasto destro su Apex Legends sulla libreria di Origin, e infine selezionare l'opzione "Ripara" o "Aggiorna".

Disabilitate l'ottimizzazione a tutto schermo

L'ottimizzazione a tutto schermo è un'opzione grafica che può entrare in conflitto con Windows 10. Se state riscontrando dei grattacapi a usare il gioco sul vostro PC, c'è la possibilità che questo settaggio grafico sia la causa del problema. Vi consigliamo dunque di disattivare l'ottimizzazione a tutto schermo di Apex Legends dalle impostazioni di gioco, valutando se la cosa può risolvere i problemi tecnici che avete riscontrato.

Cambiate la lingua di Apex Legends

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti, in determinati casi i problemi di avvio di Apex Legends su PC possono essere risolti cambiando la lingua del gioco. Per farlo basta cliccare con il tasto destro su Apex Legends dalla libreria di Origin, selezionare "Proprietà", poi "Avanzate" e infine cambiare la lingua.

Reinstallate Apex Legends

Se non ha funzionato nessuna delle soluzioni precedenti, non vi resta che provare a disinstallare e reinstallare Apex Legends sul vostro PC. Si tratta della soluzione più estrema, ma che in molti casi può aiutarvi a risolvere in modo definitivo ogni problema tecnico riscontrato con il gioco.

Se invece avete bisogno di migliorare le performance del gioco sul vostro PC, potete consultare la nostra guida ai migliori settaggi di Apex Legends per aumentare frame rate e prestazioni. Non dimenticate inoltre di consultare la nostra Guida introduttiva di Apex Legends con strategie e consigli utili per vincere sul campo di battaglia.