Come avviare la PS5 in modalità provvisoria e a cosa serve

Se state riscontrando problemi con la PlayStation 5, potreste pensare di risolverli avviando la console in modalità provvisoria, in questo modo avrete accesso ad una serie di opzioni e funzionalità utili per provare a riparare i principali problemi software di PS5.

Come attivare la modalità provvisoria su PS5

Spegni la PS5 tenendo premuto tre secondi il tasto di accensione, fino a quando la spia lampeggia, per poi spegnersi definitivamente

Tieni premuto il tasto di accensione, a console spenta

Rilascia il tasto dopo aver sentito due bip, il secondo dopo sette secondi dal primo

Collega il DualSense con il cavo USB e premi il tasto PS

Fatto questo, la console si avvierà in modalità provvisoria, con solo le funzionalità di base del sistema operativo. Le opzioni di questa modalità sono pensate per fornire supporto ad eventuali problemi legati al software, tra queste troviamo:

Riavvia PS5

Modifica l'uscita video

Ripara la memoria di archiviazione della console

Aggiorna software di sistema

Ripristina impostazioni predefinite

Svuota cache e ricostruisci database

Reimposta PS5

Reimposta PS5 (reinstalla software di sistema)

In particolare, la ricostruzione del database può tornare molto utile per risolvere alcuni problemi, ricordatevi invece che il ripristino delle impostazioni predefinite e le opzioni per reimpostare la PS5 cancellano irrimediabilmente tutti i dati dalla vostra console, compresi giochi e salvataggi, quindi assicuratevi di fare un backup dei contenuti prima di procedere.