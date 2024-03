Come barare su PS1 e PS2: Action Replay e GameShark, li ricordate?

C'è stato un tempo in cui i trucchetti rappresentavano una delle più importanti fonti di divertimento per i videogiocatori (GTA vi dice niente?). Li amavano così tanto che le riviste a cavallo tra i due millenni dedicavano tante pagine alla diffusione dei cheat che gli stessi sviluppatori inserivano all'interno dei propri videogiochi.

Il fenomeno era così diffuso che qualcuno ben pensò di cavalcarne l'onda offrendo ai videogiocatori dei "poteri" smisurati, che andavano oltre quanto previsto dalle software house. Parliamo nello specifico di periferiche come l'Action Replay e il GameShark, che una volta collegate alle console permettevano agli utenti di barare attivando i codici più disparati e accedendo a funzioni altrimenti precluse.

Creato da Datel negli anni '80, nel corso della sua storia l'Action Replay è stato messo a disposizione per una moltitudine di dispositivi di gioco, tra cui computer come il Commodore 64 e numerose console dalla terza alla settima generazione. Anche Playstation e PlayStation 2 hanno ricevuto delle versioni ad esse dedicate, la prima a partire dal 1995 e la seconda dal 2000. Sulla PS1 aveva la forma di una cartuccia da inserire nella porta parallela (la stessa che poteva ospitare l'accessorio Super GB Booster per far girare i giochi GameBoy), mentre su PS2 era rappresentato da un compact disc. I formati e le interfacce potevano variare, ma gli obiettivi erano gli stessi: l'Action Replay era in grado di attivare migliaia e migliaia di cheat nei videogiochi (salute massima, munizione infinita, personaggi, veicoli e livelli aggiuntivi, e tanto altro), offrire l'accesso a specifiche porzioni dei giochi, maneggiare i file di salvataggio, entrare nei menu di debug, caricare applicazioni terze parti homebrew e rendere le console region-free, sia lato videogiochi che lato DVD video, come nel caso di PS2.

Oltre all'Action Replay esisteva anche GameShark. Lanciato nel 1996 su SEGA Saturn e Sony PlayStation, si è ripresentato anch'esso nel corso degli anni con molteplici iterazioni imponendosi come uno dei hardware terze parti più diffusi dell'epoca. Il funzionamento (tramite cartuccia o disco) e i fini (trucchetti e sblocco di funzioni region-free) erano i medesimi dell'Action Replay. È interessante notare che il marchio, ancora oggi posseduto da Mad Cats, è stato recentemente riesumato in occasione del CES 2024 di Las Vegas: piuttosto che come periferica per i cheat codes, GameShark tornerà come Intelligenza Artificiale capace di fornire suggerimenti ai videogiocatori durante il gaming.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su