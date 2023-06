Come battere Molboro in Final Fantasy 16: i trucchi giusti da usare

Tra i pericoli delle Paludi della Bonaccia, che esploreremo nei panni di Clive nel corso dell'avventura di Final Fantasy 16, si annida un temuto nemico storico della saga: il potente Molboro. Non sottovalutiamo questa minaccia e affrontiamola con la giusta strategia.

La demo di Final Fantasy 16 ci darà la possibilità di scontrarci faccia a faccia con uno degli avversari del mondo vegetale più noti ai fan della saga per la sua pericolosità. Dovremo quindi sfruttare a dovere il nuovo combat system di questo episodio per uscirne vincitori.

Dove trovare Molboro in Final Fantasy 16

Molboro è una vera e propria pattumiera ambulante fatta di denti tentacoli. Questo avversario sguazza sul fondo degli acquitrini della Bonaccia e tenterà di coglierci di sorpresa durante un evento inevitabile di trama.

Come sconfiggere Molboro in Final Fantasy 16

Il Molboro è un nemico di grossa taglia che possiede un'ampia rosa di attacchi. Per cominciare, può atterrarci con i suoi tentacoli in un attacco frontale. Schiviamoli con il giusto tempismo, aiutandoci se necessario con gli accessori in dotazione nelle Modalità Storia o Azione.

Una delle sue tecniche più pericolose è indubbiamente Alito mefitico: se finiremo travolti dal soffio nauseabondo, vedremo i nostri PV calare progressivamente. Aggiriamo l'attacco stando lontani dalla bocca, oppure schiviamo ripetutamente per evitare ogni esalazione malefica.

Continuiamo a colpirlo, preferibilmente alle spalle, fino a farlo vacillare, quindi incrementiamo la frequenza dei nostri assalti per sfruttare questa fase in cui è inerme. Quando si riprenderà, il nemico comincerà a nascondersi nell'acquitrino per tenderci un attacco a sorpresa. Non appena riemergerà, il boss tenterà di aspirarci per mangiarci in un sol boccone. Questa sarà l'occasione per eseguire per la prima volta un Attacco cinematico: ci basterà premere il tasto Quadrato quando lo vedremo comparire su schermo per eseguire un potente affondo con la spada.

Eseguiamo la manovra correttamente per ottenere un altro vacillamento, quindi sfruttiamo ancora questa fase di vulnerabilità. Quando riacquisterà i sensi, allontaniamoci perché rilascerà delle spore velenose. Ogni volta che notiamo che ha il capo rivolto verso l'alto, ricordiamoci di questo attacco e prendiamo le distanze. Ben presto Molboro tenterà di aspirarci nuovamente. In questo caso, dovremo eseguire una Schivata cinematica, sempre premendo il tasto apposito che comparirà su schermo (R1) per indurre un ulteriore vacillamento e massacrare l'avversario.

Dopodiché, facciamo attenzione alla sua Furia selvaggia, un attacco con cui coprirà un ampio spazio dell'arena nel tentativo di travolgerci. Evitiamolo finché non si stancherà, conficcandosi nell'acquitrino ed esponendosi al nostro assalto. A questo punto, ripetiamo semplicemente i passaggi tutte le volte che sarà necessario, ricordandoci di ricorrere alla Traslazione della Fenice, alle abilità Eikon e alle magie, soprattutto concatenando le Esplosioni magiche, fino ad avere la meglio anche su questo avversario.