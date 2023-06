Come bloccare correttamente i colpi in Street Fighter 6

La pratica rende perfetti. Questo mantra sempre valido si applica anche a un picchiaduro come Street Figther 6. Conoscere le meccaniche alla base del sistema di combattimento - e al contempo sperimentarle - è un passo importante per perfezionare il proprio stile e superare un primo approccio dilettantistico.

Ciò significa che, prima ancora che imparare a colpire, dovremo imparare a difenderci. Esistono vari metodi per ripararsi dai colpi nemici. Uno dei principali consiste nel bloccarli. Eseguire il bloccaggio di un colpo in Street Fighter 6 non è un'operazione complicata, anzi si tratta di una mossa che può essere eseguita in tutta scioltezza a prescindere dal sistema di comandi che sceglieremo di adottare. La difficoltà nell'esecuzione del bloccaggio, ossia nella mossa con cui si blocca l'assalto di un avversario sulla sua linea di attacco, sta principalmente nell'individuare il giusto tempismo. Il metodo migliore per perfezionare questa tecnica consta di due ingredienti: conoscenza teorica ed esperienza pratica.

Come bloccare in Street Fighter 6

Per bloccare un colpo in Street Fighter 6 sarà sufficiente tenere premuta la levetta analogica sinistra nella direzione opposta a quella dello sfidante. Tuttavia, quest'azione proteggerà soltanto dagli attacchi alla parte superiore del corpo, quindi non funzionerà contro tutti gli assalti alla parte inferiore, che invece richiederanno un bloccaggio da posizione accovacciata (in gergo: crouching blocks). Il bloccaggio da accovacciati funziona in maniera simile al bloccaggio classico. Si esegue sempre tenendo premuta la levetta analogica sinistra, ma inclinandola diagonalmente in basso e lontano dalla direzione dell'imminente attacco del nemico.

Come liberarsi d una presa in Street Fighter 6

Ci sono diversi modi per sfuggire a una presa nemica e il più semplice è sicuramente quello di eseguire un Throw escape. Quando si parla di "Throw escape" ci si riferisce all'atto di liberarsi immediatamente da una presa avversaria prima che quest'ultimo possa iniziare ad eseguirla.

Per eseguire questa mossa, dovremo premere Quadrato e X su Playstation, oppure X e A su Xbox subito dopo il momento in cui vediamo che il nostro sfidante si accinge ad iniziare una presa. La finestra di tempo per eseguire la manovra è molto stretta, quindi bisognerà prestare massima attenzione ai movimenti dell'avversario. Un altro metodo efficace, ma più difficile, per liberarsi da una presa è quello di eseguire un Contrattacco, in gergo Counter, ma anche in questo caso occorrerà rintracciare il momento esatto in una finestra di tempo molto ristretta.

Come bloccare i Drive Impact

In Street Fighter 6 i Drive Impact sono attacchi speciali, ben più potenti di quelli regolari, capaci di sfondare le difese di un normale bloccaggio. Per non soccombere, in queste circostanze è necessario ricorrere alla Drive Parry, una tecnica che respinge l'attacco avversario ricaricando al contempo la barra di Drive. Per eseguire correttamente questa mossa, dovremo premere R1 su Playstation o RB su Xbox, se stiamo adoperando il sistema di controlli moderno. Se invece stiamo giocando con il sistema di controlli classico, dovremo tenere premuto Triangolo e poi Cerchio su Playstation, oppure Y e B su Xbox. Per maggiori approfondimenti su controlli e terminologie, consultate anche la Guida e Trucchi di Street Fighter 6.

Attenzione: ricordiamoci che la Drive Parry ci lascia comunque vulnerabili alle prese dell'avversario, quindi non lasciamoci sorprendere. Inoltre, la Drive Parry può essere eseguita un numero limitato di volte, quindi dovremo calibrarne la frequenza e adoperarla con criterio per evitare di ritrovarci sguarniti nei momenti cruciali.

Street Fighter 6 è ora disponibile su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S. Se siete alle prime armi e desiderate perfezionare il vostro stile di combattimento, può convenire partire dalla scelta del personaggio più giusto per le vostre esigenze. Date un'occhiata alla lista dei migliori lottatori per principianti e, se siete ancora indecisi, provate a sottoporvi al quiz per scoprire personaggio e metodo di controllo più adatto a voi.