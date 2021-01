Come si brevetta un videogioco e quanto costa proteggere la propria opera?

Quando si crea qualcosa è importante assicurarsi che le idee e i contenuti originali siano protetti e tutelati da possibili approfittatori pronti a sottrarli e spacciarli per propri. Questo vale per qualsiasi invenzione, libro, film, canzone e anche software, categoria nella quale rientrano anche i videogiochi.

Il programma realizzato può essere protetto effettuando un deposito alla SIAE inizialmente nel registro delle "opere inedite" e, successivamente alla sua pubblicazione, nel "Registro pubblico del software". Per procedere, occorre registrare il codice sorgente su un CD-ROM, preparare una descrizione dettagliata che evidenzi tutte le caratteristiche del programma ed indicare il nome del titolare ed il titolo del software.

Il deposito, che viene fatto prima della pubblicazione, viene mantenuto segreto, mentre il deposito fatto successivamente è pubblico e chiunque può chiedere di estrarre una copia dei documenti depositati.

Dato che il software è relativo a un videogioco, è probabile che la schermata che si trova dinanzi chi lo utilizza sia particolarmente innovativa anche da altro punto di vista e in particolare sotto l’aspetto grafico, delle animazioni o dei personaggi. Se così è, oltre a depositare il programma come detto in precedenza, è consigliabile procedere ad effettuare un deposito distinto relativo ai personaggi, alla grafica ed alle animazioni, in modo che nessuno possa utilizzarli magari inserendoli all'interno di un software diverso. Il costo di queste forme di protezione è piuttosto contenuto (solitamente, poche centinaia di euro) ed è assolutamente consigliabile avvalersene nel caso in cui si sta progettando un nuovo videogioco, magari indie.