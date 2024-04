Come calibrare il DualSense, il controller di PlayStation 5?

Avete un DualSense di PlayStation 5 che fa le bizze e volete calibrarlo per limitare alcune problematiche come il drift? Ecco alcuni consigli utili su come configurare la periferica sulle varie piattaforme.

Prima di iniziare, bisogna fare un'importante premessa. Il sistema operativo di PlayStation 5 non include alcun tipo di funzionalità attraverso la quale procedere con una vera e propria calibrazione del controller di ultima generazione, ma esistono alcuni giochi che implementano un'opzione di questo tipo. L'unico controller che permette la calibrazione sulla console Sony è il DualSense Edge, le cui numerose opzioni includono anche quelle relative alla sensibilità e alla zona morta degli stick.

Se invece state giocando su PC con un DualSense, potete tranquillamente eseguire la calibrazione tramite Steam, che integra un'apposita schermata che consente di calibrare levette analogiche e tasti. È sufficiente collegare il controller al vostro PC tramite Bluetooth o un cavo USB di tipo C, aprire Steam e recarsi nella schermata delle impostazioni: qui occorre selezionare la voce Controller e, nel lato destro della schermata, cliccare su Apri in corrispondenza dell'opzione Calibrazione e impostazioni avanzate. Ovviamente le modifiche avranno valenza solo su PC e non su console.

Il fatto che la calibrazione degli stick non sia possibile su PlayStation 5 non significa però che il controller non si possa configurare in alcun modo. A questo proposito, potete modificare vari aspetti della periferica tramite il menu delle impostazioni della console Sony. Dopo aver raggiunto questo menu cliccando sull'iconcina a forma di ingranaggio, selezionate Accessori e poi visitate la scheda Controller (generale) per visualizzare l'elenco di opzioni relative al DualSense.

Ecco di seguito le opzioni che si possono modificare in questa schermata:

Intensità vibrazione

Intensità effetto grilletto

Luminosità delle spie del controller

metodo di comunicazione

Ritardo pressione prolungata

Software del dispositivo controller wireless DualSense

Altoparlante controller

