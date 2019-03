Come cambiare il costume di Rufy in One Piece World Seeker

Nel nuovo One Piece World Seeker potete personalizzare l'aspetto del protagonista cambiando il suo costume. Di seguito vi spieghiamo come funziona questa feature, e cosa bisogna fare per sbloccarla all'interno del gioco.

Prima di accedere ai costumi dovete progredire nella storia fino al punto in cui raggiungete Thousand Sunny. Per accelerare le cose, ignorate tutti gli eventi opzionali e concentratevi sull'obiettivo principale. Quando vi verrà chiesto di trovare Chopper, usate l'haki di osservazione per determinare la sua posizione e raggiungetelo. Dopo di che potrete andare a Thousand Sunny.

Sulla nave, dirigiti all'estrema destra verso l'ultima porta, a destra della scala: all'intero di questa stanza potrete cambiare costume. Entrando, infatti, vedrai tutti gli outfit attualmente disponibili. Coloro che hanno preordinato One Piece World Seeker dovrebbero vedere da subito il costume da bagno e un completo da combattimento speciale.

Per scegliere il costume da indossare non vi resta che selezionarlo e confermare l'operazione. In questo modo non solo cambierete il modo in cui Rufy apparirà nel gioco, ma anche il suo aspetto durante le cutscene e i vari eventi correlati alla storia. Se a un certo punto vi sarete stufati del costume attuale, potete tornare a Thousand Sunny in qualsiasi momento per cambiarlo.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di One Piece World Seeker.