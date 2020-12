Come cambiare la lingua in Italiano su GTA 5 per PC?

La versione PC di GTA V, disponibile su piattaforme Steam, Epic Games Store e Rockstar Launcher, permette ai giocatori di cambiare la lingua del gioco a proprio piacimento, opzione che vi tornerà molto utile nel caso in cui all’avvio del gioco la lingua preimpostata non dovesse essere l’italiano.

A seconda dello store sul quale avrete acquistato il gioco, il procedimento di cambio della lingua varierà leggermente: ecco quindi tutte le procedure complete per impostare GTA V per PC in italiano sulle tre piattaforme disponibili.

Steam

Entrate nella cartella all’interno della quale sono presenti i file del gioco (il percorso predefinito è → C:Program Files (x86)SteamsteamappscommonGrand Theft Auto V)

(il percorso predefinito è → C:Program Files (x86)SteamsteamappscommonGrand Theft Auto V) Lanciate l’eseguibile chiamato GTAVLanguageSelect.exe

Nella schermata che comparirà in seguito all’esecuzione del file potrete visualizzare la lista completa delle lingue supportate dal gioco

Per cambiare la lingua del gioco, selezionate quella che desiderate impostare e poi premete su Aggiorna e Chiudi o su Aggiorna e Avvia (la seconda opzione avvierà il gioco)

Rockstar Games Launcher

Avviate il Rockstar Games Launcher

Aprite le Impostazioni dal menu principale, e accedete alla schermata Generale

dal menu principale, e accedete alla schermata Selezionate il menu delle impostazioni della Lingua , e scegliete quella che desiderate impostare

, e scegliete quella che desiderate impostare Una volta tornati all’interno della sezione Giochi, vi basterà avviare GTA V e le vostre modifiche verranno applicate

Epic Games Launcher

Avviate l’Epic Games Launcher

Selezionate Biblioteca , poi Impostazioni

, poi Scegliete la lingua che desiderate impostare selezionandola dal menu a tendina che comparirà nella schermata

Tornate all’interno della Biblioteca e avviate GTA V: le modifiche verranno applicate automaticamente

Nel caso in cui abbiate difficoltà a far girare GTA V su PC ad alte performance, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida per aumentare le prestazioni di GTA 5.