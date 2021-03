Come si fa a cambiare la lingua in Skyrim per averlo in italiano

The Elder Scrolls V Skyrim continua a regalare ore di puro intrattenimento ai suoi fan, che nonostante i dieci anni dall'uscita trovano sempre un motivo per giocarci, vuoi per testare l'ennesima mod (una mod di Skyrim permette anche di giocare in due) vuoi per rivivere le avventure del Dragonborn tra le nevi del nord.

L'esperienza di Skyrim è composta in buona parte dall'aspetto GDR, che offre la possibilità di sviluppare in modo naturale il proprio Dovahkiin per farlo diventare esattamente come lo vogliamo noi: fiero guerriero armato di spada e scudo, potente mago o scaltro e agile assassino. Il gioco è, come ci si aspetta da un titolo della serie Elder Scrolls, ricco di dialoghi, descrizioni e oggetti, tra cui tantissimi libri da leggere.



Il doppiaggio e la lingua sono quindi molto importanti, sia per chi ricerca un'esperienza fluida sia per chi preferisce invece godersi le voci dei doppiatori originali e i testi per come sono stati scritti; per fortuna, Skyrim è multilingua ed è stato doppiato in diverse lingue, tutte dotate di sottotitoli. Quindi, se volete provare a giocarci in inglese o in un'altra lingua, non dovete fare altro che seguire questi passaggi in base alla piattaforma sulla quale lo avete installato.

Cambiare la lingua dal PC

Se avete la versione Steam di Skyrim, ecco cosa dovete fare per cambiare la lingua del gioco:

Andate sulla vostra Libreria Steam e fate click destro su TES V Skyrim Selezionate la voce Proprietà e poi la scheda Lingua Si aprirà un menù a tendina con le varie lingue disponibili. Non dovete fare altro che selezionarne una e attendere il completamento del download

Cambiare la lingua su console

L'unico modo per modificare la lingua di Skyrim su console è modificare la lingua del sistema, dato che il gioco rileva in automatico la lingua usata dalla console.

Andate su Impostazioni e poi su Lingua Selezionate la prima voce Lingua del sistema Selezionate la lingua che preferite

Lingue di Skyrim

The Elder Scrolls V Skirim (anche la Special Edition) supporta le seguenti lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, polacco, cinese tradizionale, russo e giapponese