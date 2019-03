Come cambiare Nickname (ID Online) e Nome su PlayStation 4

I membri del PlayStation Preview Program possono finalmente cambiare il proprio nickname (ID online) su PlayStation 4. Nell'attesa che la funzione venga resa disponibile per tutti, in questa mini-guida vi spieghiamo come cambiare il vostro nome e il nickname su PlayStation Network.

Come cambiare nome e cognome

Per cambiare nome e cognome associati al vostro account basta completare la seguente procedura:

Dalla dashboard, andate su [Impostazioni]

Selezionate [Gestione account]

Selezionate [Informazioni sull'account]

Selezionate [Profilo] e poi [Nome]

Digitate il nuovo nome e confermate l'operazione

Come cambiare nickname

Al momento il cambio del nickname (ID Online) è disponibile solo per i membri del PlayStation Preview Program. La feature arriverà a breve per tutti i giocatori. Nell'attesa, di seguito vi spieghiamo come effettuare la procedura su PlayStation 4:

Dalla dashboard, andate su [Impostazioni]

Selezionate [Gestione account]

Selezionate [Informazioni sull'account]

Selezionate [Profilo] e poi [ID Online]

Digitate il nuovo nickname e confermate l'operazione

Quante volte posso cambiare nickname su PS4?

Potete cambiare il vostro nickname su PS4 tutte le volte che volete, ma ricordate che solo la prima modifica sarà gratuita. Successivamente, ogni modifica avrà un costo di 4,99 euro per gli abbonati PS Plus o di 9,99 euro per tutti gli altri.

Anche voi pensate di cambiare il vostro nickname su PlayStation 4? Fatecelo sapere nei commenti. A proposito di nuovi servizi disponibili sul PSN, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come abbonarsi a PS Now e ottenere 7 giorni gratis.