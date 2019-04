Come cambiare nickname sul PSN: video guida e rischi con giochi e trofei

Dopo un lungo periodo in Beta, la funzione modifica ID sul PlayStation Network è finalmente arrivata e disponibile per tutti, con il primo cambio gratuito ed i successivi a pagamento. Nella nostra guida scopriamo come procedere al cambio, per chi fosse intenzionato a modificare il proprio nome.

Se quando vi siete iscritti al programma dei servizi online di Sony eravate troppo giovani ed avete scelto un ID che adesso vi imbarazza terribilmente, o se semplicemente siete stufi di quello attuale e avete deciso di cambiare nickname infatti, adesso c'è una soluzione al vostro problema, sebbene sia prevista qualche limitazione e qualche condizione particolare da rispettare.

Naturalmente infatti l'ID scelto non deve essere offensivo, anche se apparentemente non si trattava di una cosa così scontata visto che Sony si è già vista costretta a cancellare diversi nickname e a sostituirli con ID temporanei su PSN. Una fetta d'utenza si è già dimostrata dura di comprendonio, insomma.

Per fortuna però la community dei giocatori è composta anche da giocatori che genuinamente hanno deciso di dare una svolta al loro profilo online, ed è dunque a loro che ci rivolgiamo con la nostra video guida.

Vale la pena cambiare il proprio nickname o si corrono rischi con giochi e trofei? Ecco la guida completa con le avvertenze del caso.