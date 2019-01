Come cambiare nome e nickname in Fortnite Battle Royale

Anche voi siete assidui giocatori di Fortnite e avete deciso di cambiare il vostro nome visualizzato nel gioco? Per fortuna Epic Games permette di modificare il nickname associato al vostro account: in questa mini-guida vi spieghiamo come farlo in pochi passaggi.

Per cambiare il vostro nome su Fortnite vi basta seguire questi passaggi:

Visitate il sito ufficiale di Epic Games

Cliccate sul tasto Accedi posto in alto a destra

Inserite le credenziali del vostro account Epic Games per effettuare il login

Nella nuova schermata, cliccate sul nome associato al vostro account

Adesso cliccate sulla voce Account

Sotto la dicitura Nome visualizzato, cliccate sul vostro nome attuale e modificatelo inserendo un nuovo nome a vostro piacimento

Confermate il nuovo nome inserito

Scorrete in basso e cliccate su Salva modifiche per confermare l'operazione

Seguendo i semplici passaggi elencati sopra, sarete in grado di cambiare il vostro nickname associato a Fortnite, vale a dire il nome che viene visualizzato all'interno del gioco di Epic Games. Anche a voi è capitato di scegliere un nickname che poi avete deciso di cambiare? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come cambiare la password di Fortnite, dandovi tutte le indicazioni del caso per verificare se il vostro account è stato violato.