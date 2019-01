Come cambiare password di Fortnite e verificare se il proprio account è stato violato

Recentemente un bug del sito di Epic Games ha messo a rischio la sicurezza degli account Fortnite di decine di milioni di giocatori. Gli sviluppatori hanno già risolto il problema, ma come fare a sapere se il proprio account è stato violato? E come cambiare la password di Fortnite? Scopriamolo insieme.

Fortnite: Account Rubato?

Volete sapere se il vostro account di Fortnite è a rischio furto? In questo caso vi basterà effettuare un controllo sulla casella email associata all'account Epic tramite il sito Have I Been Pwned semplicemente digitando l'indirizzo nell'apposito spazio e in pochissimi secondi saprete se la vostra casella di posta è stata violata. In caso di risposta affermativa purtroppo non vi resta che effettuare il ripristino della password della vostra email e dell'account Fortnite. Vediamo come fare nel passaggio di seguito.

Fortnite: come cambiare la password

Cambiare la password di Fortnite è facilissimo, l'operazione richiede solamente pochi minuti: andate sl sito di Epic Games e nell'apposita sezione Recupero Password di Fortnite digitate l'indirizzo email con il quale effettuate login sul gioco, riceverete subito un messaggio con le istruzioni da seguire per il cambio password.

Come abilitare l'autenticazione a due fattori

Se volete aumentare ulteriormente la sicurezza del vostro account di Fortnite non vi resta che abilitare l'autenticazione a due fattori, la quale permette di difendersi dagli accessi non autorizzati tramite la richiesta di un codice univoco che dovrà essere cambiato in caso di login su nuovo dispositivo o dopo 30 giorni dall'ultimo accesso, oppure se cancelli cookie e la cronologia dei browser.

Per attivare l'autenticazione a due fattori su Fortnite segui questa procedura:

Nelle impostazioni dell'account, fai clic sulla voce Password e Sicurezza

In basso, clicca su Autenticazione a Due Fattori e in seguito su Attiva App Authenticator o Attiva Autenticazione per Email per scegliere un metodo di autenticazione a due fattori. Se preferisci usare un'App Authenticator puoi scaricare applicazioni come Google Authenticator. LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator o Authy.

Attivando l'autenticazione a due fattori in Fortnite riceverete dei contenuti bonus, ovvero l'emote Boogiedown per Battaglia Reale e 50 slot armeria, 10 slot zaino e 1 lama Tesoro Troll leggendario per Salva il Mondo.