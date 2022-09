Come cambiare la sensibilità della mira nella beta di Call of Duty Modern Warfare 2

Nelle scorse ore è stato dato ufficialmente il via all'apertura della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 per tutti coloro i quali hanno effettuato il preordine del gioco. Molti giocatori, come con ogni rilascio di un nuovo capitolo del celebre FPS, potrebbero approcciarsi al brand solamente adesso per la prima volta.

Essere gettati nella mischia della guerra digitale potrebbe portare in confusione molti videogiocatori, soprattutto nel caso vi sia poca dimestichezza con la gestione delle impostazioni principali e di accessibilità del gioco. Dunque, qualora foste in questa situazione, come si può cambiare la sensibilità del controller?

In questa mini-guida cercheremo di dare una risposta a tale quesito, al fine di migliorare quanto più possibile l'esperienza utente di tutti i videogiocatori. Prima, però, vogliamo dare una risposta ad un generico quesito: esiste la sensibilità perfetta e valida per tutti? Assolutamente no. Non è semplice trovare la sensibilità adatta per il proprio stile di gioco, soprattutto quando si sbarca sui lidi di Call of Duty dopo aver giocato per anni - o addirittura decenni - con un FPS totalmente diverso per meccaniche e stili di gioco. La cosa migliore da fare, dunque, è cercare di sperimentare quanto più possibile, facendo match su match andando alla ricerca delle impostazioni giuste. Tuttavia, quest'ultimo suggerimento vale anche per le classi di armi e le scelte degli operatori, soprattutto in base alla piattaforma su cui si gioca, a causa dei contenuti esclusivi in arrivo su Playstation 5.

Come si cambia la sensibilità del controller?

Tornando al topic dell'articolo, i passaggi da effettuare per impostare la sensibilità adatta alle vostre esigenze sono i seguenti:

Aprite il menu di gioco

Andate sulla voce "Impostazioni" ed apritela (essa sarà presente sul lato destro dello schermo sotto forma di un'icona ad ingranaggio)

Scorrete in basso fino alla sezione dedicata alla mira

Modificate qualsiasi impostazione attinente alla sensibilità verticale ed orizzontale e, qualora sia necessario, anche quella dei veicoli

Qualora non sia sufficiente, aprite le impostazioni avanzate delle stesse, modificando la zona morta dei controller e tutte le altre voci presenti

In attesa di ulteriori guide attinenti all'ormai imminente Call of Duty Modern Warfare 2, vi auguriamo di trovare le impostazioni più adatte ai vostri bisogni. Tuttavia, prima di salutarci, sapevate che su CoD Modern Warfare 2 e Warzone 2 è stato mostrato uno spezzone di gameplay con la modalità in terza persona?