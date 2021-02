Come cancellare i dati di Pokémon Spada e Scudo per riavviare la partita?

In passato, i precedenti giochi di Pokémon usavano la memoria della cartuccia per salvare i dati delle partite. Questo è cambiato con l'arrivo di Nintendo Switch, che consente ai giochi di salvare direttamente nella memoria della console.

Ecco quindi cosa dovete fare se volete cancellare i dati di Pokémon Spada e Scudo per cominciare una nuova partita su Nintendo Switch.

Come si cancellano i dati di Pokémon Spada e Scudo

Dalla schermata home di Nintendo Switch recatevi sulle Impostazioni di sistema, l'icona a forma di ingranaggio Scorrete verso il basso all'interno del menu delle Impostazioni fino a trovare la scheda Gestione dati Tra le opzioni disponibili sul lato destro della schermata, scorrendo in basso, dovreste trovare la voce Cancella i dati di salvataggio A questo punto non dovete fare altro che selezionare il gioco di cui volete eliminare i dati, in questo caso Pokémon Spada (o Scudo, a seconda di quale versione del gioco avete) e selezionarlo Un messaggio di sistema vi chiederà la conferma, che una volta data avvierà la cancellazione dei dati salvati permettendovi di ricominciare la partita da capo.

Avvertenze

Ovviamente, dovete essere sicuri di voler eliminare tutti i dati di Pokémon Spada e Scudo dal momento che il processo è irreversibile e non potrete recuperarli. Inoltre, non importa dove si trovano i salvataggi (scheda microSD per Nintendo Switch o memoria interna della console), verranno tutti cancellati. Se volete salvare un Pokémon a cui tenete particolarmente, prima di procedere all'eliminazione dei dati potreste pensare di scambiarlo con un amico che ha un suo account oppure usare una Banca Pokémon per archiviarlo e recuperarlo in seguito. Se volete semplicemente ricominciare una campagna su Pokémon Spada e Scudo, un'opzione meno drastica è quella di creare un nuovo utente Nintendo Switch in modo da disporre di un set di salvataggi nuovo e separato rispetto al principale.