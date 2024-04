Come capire se il DualSense di PS5 è carico, quanto ci mette a caricarsi tutto?

Come fare per capire se il controller della PS5 è completamente carico? Non preoccupatevi, visualizzare il livello di carica della batteria del DualSense di PlayStation 5 è molto semplice, ecco passo per passo il procedimento corretto da seguire.

Iniziamo dicendo che la batteria può essere caricata sia in modalità riposo sia con la console accesa. Per vedere il livello di carica basta premere il tasto PS e dal Centro di Controllo selezionare poi la voce Accessori per controllare il livello di carica del joypad.

Quando il DualSense è in carica sullo schermo comparira l'icona animata della batteria con il simbolo di un fulmine mentre quando la batteria è completamente carica, l'icona mostra tre barre nere e l'animazione scompare del tutto. Un controller DualSense con una batteria in salute richiede circa due ore per caricarsi completamente.

In caso di problemi con la ricarica provate a collegare il cavo ad un'altra porta USB di PS5, oppure ad utilizzare un cavo diverso assicurandovi che questi ultimi supportino ricarica e sincronizzazione o ricarica e trasferimento dati mentre i cavi solo per ricarica potrebbero non funzionare correttamente. Infine, provate ad utilizzare un caricabatterie esterno USB tenendo presente che non tutti i dispositivi di questo tipo potrebbero essere compatibili con la ricarica del DualSense.

