Dal lancio avvenuto nel febbraio del 2022, Steam Deck si è rivelata un successo. I giocatori sono rimasti colpiti dal dispositivo portatile di Valve e l'idea di potersi portare appresso la propria libreria di giochi Steam si è rivelata vincente. Ma come capire se un gioco è compatibile con Steam Deck?

Comprendere quali titoli a disposizione nella nostra personale libreria Steam sono pienamente compatibili con la piattaforma è in verità semplicissimo, come spiegato dal sito ufficiale di Steam Deck: "Quando visiti la tua Libreria su Steam Deck, vedrai automaticamente la compatibilità di ciascun gioco presente, a indicare il tipo di esperienza che potrai aspettarti quando giochi a quel titolo. Puoi anche filtrare in maniera dinamica la tua Libreria in base alle certificazioni di compatibilità, se sei alla ricerca di esperienze specifiche".

E' dunque il dispositivo stesso a dirvi se un gioco è compatibile o meno, attraverso quattro diverse voci che vi elenchiamo di seguito:

Verificato - Il gioco funziona perfettamente su Steam Deck senza alcun lavoro aggiuntivo

- Il gioco funziona perfettamente su Steam Deck senza alcun lavoro aggiuntivo Giocabile - Il gioco potrebbe richiedere alcune modifiche manuali da parte dell'utente per giocare

- Il gioco potrebbe richiedere alcune modifiche manuali da parte dell'utente per giocare Non supportato - Al momento il gioco non funziona su Steam Deck

- Al momento il gioco non funziona su Steam Deck Sconosciuto - La compatibilità del gioco con Steam Deck è ancora da verificare

Se ancora non l'avete acquistato e ne siete interessati, la nostra recensione di Steam Deck vi svela tutti i dettagli sul prodotto Valve e perché merita di essere tenuto in considerazione. Considerato che Steam Deck è divenuta la piattaforma di riferimento per tanti giocatori, chissà che non diventi così anche per voi!