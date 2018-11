Come catturare Articuno in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee

Dopo avervi spiegato dove trovare le creature rare di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, in questa mini-guida vi mostreremo come catturare Articuno, il Leggendario Pokemon di tipo Ghiaccio/Volante situato nelle Isole Spumarine.

Per raggiungere Articuno dovrete visitare le Isole Spumarine, nella zona meridionale della mappa. Prima, però, avrete bisogno di acquisire le abilità Surf (al GO Park di Fucsiapoli) e Spinta (portando il dente d'oro al guardiano del Parco Safari), necessarie per attraversare il tragitto in acqua e per farvi strada attraverso la caverna.

Dopo aver ottenuto le due abilità mettetevi sul Percorso 19, andando a sud di Fucsiapoli. Ora dirigetevi a ovest del Percorso 20 per arrivare all'ingresso di una grotta. Al suo interno dovrete farvi strada spingendo i pilastri verso le rispettive buche, permettendovi di navigare con facilità sull'acqua con l'abilità Surf.

Al livello più basso delle caverne troverete finalmente Articuno. Per catturare la creatura, dovrete prima sconfiggerla in combattimento, cosa che potrete fare facilmente fare con gli attacchi di Pikachu, Raichu o di altri Pokemon di tipo Elettro.

Adesso non vi rimane che catturare Articuno usando le Poke Ball. Assicuratevi di portare una buona scorta di Ultra Ball, e di mettere in pratica i nostri consigli per effettuare Lanci Eccellenti in Pokemon Let's Go, aumentando così le vostre probabilità di successo. Tenete a mente che avrete a disposizione soltanto cinque minuti per sconfiggere e catturare Articuno prima che svanisca. Se fallirete, sarete costretti a uscire dalle caverne e a riprovare l'intero procedimento.