Come catturare Ditto in Pokemon GO nel 2019: tutte le trasformazioni

Ditto può essere un Pokemon abbastanza complicato da ottenere in Pokemon GO, dato che apparirà sempre e solo con le sembianze di un'altra creatura. Tenendo a mente alcuni accorgimenti, tuttavia, non sarà molto difficile catturarlo: di seguito vi spieghiamo come fare.

Come catturare Ditto in Pokemon GO

Ottenere un Ditto è piuttosto semplice una volta che saprete dove guardare. Questa creatura non si paleserà mai allo stato selvatico. L'unico modo per ottenerla, infatti, è quello di catturare un Pokemon che Ditto stava imitando.

Ci sono diversi Pokemon che possono essere un Ditto sotto mentite spoglie. Li elenchiamo di seguito:

Mankey

Zubat

Hoothoot

Sentret

Yanma

Gulpin

Whismur

Remoraid

Ledyba

Venonat

Paras

Allo stato attuale, dunque, i Pokemon elencati sopra possono essere imitati da Ditto. Ogni volta che ne catturerete uno allo stato selvatico, dunque, avrete la possibilità di ottenere la misteriosa creatura gelatinosa.

Mosse e abilità di Ditto

Come visto nei giochi della serie principale, anche in Pokemon GO Ditto è in grado di trasformarsi nel suo avversario quando è impegnato in uno scontro. Così facendo, Ditto acquisisce le stesse mosse e il livello del suo avversario, rivelandosi sempre una carta valida da schierare in battaglia.

Miglior modo per ottenere Ditto in Pokemon GO

Trovare Ditto in Pokemon GO è anche una questione di fortuna. La cosa da tenere a mente è che una volta che qualcuno nella vostra zona ha trovato un Pokemon imitato da Ditto, quel Pokemon si trasformerà in un Ditto anche per gli altri giocatori. È sempre un'ottima idea, dunque, essere coinvolti in tutti i gruppi Facebook o Discord di Pokemon GO che operano nella vostra zona. Questo vi permetterà di controllare se sono stati scoperti dei Ditto nelle vicinanze, così da recarvi sul posto per catturarlo.

Voi siete riusciti a ottenere Ditto nel gioco mobile di Niantic? A proposito di creature mutevoli, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere tutte le evoluzioni di Eevee in Pokemon GO.