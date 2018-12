Come catturare Heatran in Pokemon GO, Guida al Raid

Dopo avervi spiegato come catturare Deoxys Forma Attacco in Pokemon GO, di seguito vi mostreremo come affrontare il Raid di Heatran. Vediamo quali sono i migliori counter da usare contro questo Pokemon leggendario di quarta generazione.

Di seguito elenchiamo le mosse che Heatran potrà utilizzare durante il Raid:

Coleomorso (veloce, erba)

(veloce, erba) Fuocobomba (caricata, fuoco)

(caricata, fuoco) Metaltestata (caricata, acciaio)

(caricata, acciaio) Pietrataglio (caricata, roccia)

(caricata, roccia) Turbofuoco (veloce, fuoco)

In Pokemon GO Heatran viene potenziato dal Sole e dalla Neve, mentre risulterà debole agli elementi Terra (x2), Fuoco e Acqua. Di conseguenza, i counter migliori per sconfiggerlo nel Raid sono i seguenti (tra parentesi elenchiamo le mosse più efficaci da utilizzare):

Donphan (Azione, Contrattacco, Terremoto)

(Azione, Contrattacco, Terremoto) Groudon (Colpodifango, Terremoto)

(Colpodifango, Terremoto) Golem (Colpodifango, Fangosberla, Terremoto)

(Colpodifango, Fangosberla, Terremoto) Rhyperior (Fangosberla, Terremoto)

(Fangosberla, Terremoto) Swampert (Colpodifango, Terremoto)

Dal momento che Heatran avrà 44905 Punti Lotta, il numero consigliato di giocatori per affrontarlo nel Raid è di almeno 4. Schierando un'ottima squadra e utilizzando i counter che abbiamo segnalato poco sopra, tuttavia, sarà possibile sconfiggerlo anche con un numero di partecipanti minori, a patto che i propri Pokemon siano abbastanza potenti.

Dopo aver battuto Heatran nel Raid, non vi resta che catturarlo usando tutti gli strumenti a vostra disposizione, usando le bacche e cercando di effettuare tiri ottimi o eccellenti. In cima alla notizia potete guardare un video in cui viene mostrata la cattura del Pokemon.