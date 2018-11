Come catturare Meltan in Pokemon GO e trasferirlo in Pokemon Let's Go

Finalmente i giocatori di Pokemon GO possono ottenere Meltan, la misteriosa creatura di tipo Acciaio a forma di bullone. In questa mini-guida vi spiegheremo come catturarlo nel gioco mobile di Niantic, e come trasferirlo successivamente in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee.

In Pokemon GO è disponibile la nuova Ricerca speciale del Professor Willow denominata "Let's Go, Meltan!", una quest divisa in 9 parti che richiede la cattura di alcune delle creature più comuni di Pokemon Let's Go. Questi mostriciattoli appariranno con maggior frequenza del normale fino al 27 novembre, permettendoci di completare ancora più rapidamente la missione. Una volta portata a termine la Ricerca speciale del Professor Willow, tutti gli allenatori di Pokemon GO saranno in grado di ottenere Meltan.

In alternativa, i giocatori di Pokemon Let's Go possono ottenere un Pacco sorpresa dopo il primo trasferimento effettuato da Pokemon GO (vi abbiamo già spiegato come trasferire le creature da Pokemon GO a Pokemon Let's Go). Dopo che avrete aperto il pacco sorpresa in Pokemon GO, Meltan comincerà ad apparire all'interno del gioco per un periodo di trenta minuti. Potrete provare a catturarlo come qualsiasi altro mostriciattolo, e successivamente trasferirlo nel GO Park di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee.

Ricordiamo che è possibile ottenere un pacco sorpresa anche se trasferite un Pokemon nella copia di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee di un amico. Il pacco sorpresa si richiuderà dopo l'utilizzo. L'unico modo per farlo aprire di nuovo è aspettare un certo periodo di tempo per poi trasferire un altro Pokemon nella vostra copia di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee o in quella di un altro giocatore.

