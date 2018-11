Come catturare Mewtwo in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee

Dopo avervi spiegato come ottenere Mew con la Poke Ball Plus, in questa mini-guida di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee vi mostreremo come catturare Mewtwo, una delle creature più potenti e rare del gioco.

Mewtwo può essere catturato solo se avrete completato la storia principale, dopo aver battuto i Superquattro e acquisito il titolo di Campione della Lega Pokemon. Una volta completato questo obiettivo, recatevi a Celestopoli per aver accesso alla Grotta Celeste. Potrete raggiungerla attraverso il Ponte Pepita.

Dopo aver superato il ponte, usate la tecnica Scivolacqua per attraversare il fiume e trovare l'ingresso della Grotta Celeste. Ora potete entrare nella caverna ed esplorarla. Attraversate il corso d'acqua e salite la scala alla vostra sinistra. Da qui, continua verso nord fino a raggiungere un'altra scala. Questo vi condurrà nella stanza dove è posizionato Mewtwo. Ma il viaggio è tutt'altro che finito.

Mewtwo è uno dei Pokemon più difficili da catturare in Pokemon: Let's Go, per questo avrete bisogno di tutto l'aiuto possibile per riuscire nell'impresa. Assicuratevi di salvare i progressi prima di cimentarvi nel combattimento, così da ricaricare il gioco in caso di necessità.

Uno dei modi migliori per sconfiggere Mewtwo è quello di usare in combattimento un altro Pokemon di tipo Psico, possibilmente Mew, così da resistere ai potenti attacchi dell'avversario. Per semplificarvi ulteriormente la vita, vi consigliamo di impartire l'MT 21 Ripicca (si ottiene nell'Isola Cannella, sconfiggendo Coach al secondo piano) a uno dei vostri Pokemon Psico, e di utilizzarla in combattimento per neutralizzare Mewtwo prima di catturarlo.

Vi suggeriamo inoltre di usare la Master Ball guadagnata sconfiggendo il Team Rocket, così da portare a termine la cattura senza nessun tipo di grattacapo. In ogni caso, vi ricordiamo di salvare il gioco prima di cimentarvi nell'impresa, così da evitare ogni tipo di problema.

