Come catturare Moltres in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee

Dopo avervi mostrato come catturare Zapdos e Articuno in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, in questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere Moltres, il Leggendario Pokemon di tipo Fuoco/Volante situato nella Via Vittoria.

Moltres può essere incontrato nelle fasi finali della storia principale, prima di affrontare i Superquattro. Raggiungete il Percorso 23, entrate nella grotta e dirigetevi verso la scala in alto a sinistra. Adesso andate a destra e salite la scala accanto alla lampada per accedere all'area successiva. Ora raggiungete l'angolo in alto a sinistra del livello e scendete la scala: in quest'area troverete Moltres (per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il video riportato in cima).

Prima di catturare la Leggendaria creatura dovrete sconfiggerla in combattimento. Trattandosi di un Pokemon di tipo Fuoco/Volante, Moltres sarà debole agli attacchi di tipo Acqua, Elettro e Roccia: usate i migliori Pokemon della vostra squadra che corrispondono a questi elementi. Una volta sconfitto, Moltres può essere catturato con le Poke Ball. Per aumentare le probabilità di successo ricordate di effettuare Lanci Eccellenti.

Dopo la prima cattura, Moltres potrà apparire allo stato selvatico nei Percorsi 1-4, 6-8, 10-19 e 21-25. Gli incontri saranno rari, ma vi consigliamo di catturarlo ogni volta che ne avrete la possibilità, così da ottenere nuove Caramelle e farlo salire di livello. Invece sapevate dove trovare i Pokemon rari e come ottenere Mew dalla Poke Ball Plus?