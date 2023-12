Come se la cava Batman Arkham Trilogy su Switch? Confronto con PlayStation e Xbox

Il primo dicembre è una data da incorniciare per i possessori di Nintendo Switch amanti di Batman: esce infatti la Batman Arkham Trilogy, raccolta comprensiva dei tre episodi della serie sviluppata da Rocksteady Studios. Ma come se la cavano Arkham Asylum, Arkham City ed Arkham Knight sulla console Nintendo?

Non poteva dunque mancare il confronto con le altre versioni esistenti dei tre Batman Arkham, così da mettere maggiormente in risalto le relative differenze tecniche. Il canale Youtube GameXplain ha messo l'edizione Switch di Arkham Asylum a paragone con l'edizione Xbox 360 e la Remastered per PS4; lo stesso è stato fatto con Arkham City, paragonato alla Remastered PS4 e all'edizione pubblicata su Wii U. Per finire, nel caso di Arkham Knight il confronto è tra Switch e PS4.

Per tutti e tre i giochi GameXplain ha preso in esame non solo alcune sequenze di gameplay ma anche filmati della storia, in modo così da mettere maggiormente in risalto le differenze non solo visive ma anche di framerate di Batman Arkham Trilogy per la console ibrida Nintendo, soprattutto nei momenti più concitati dei combattimenti.

Prima di lasciarvi alla visione del video in cima a questa notizia, vi ricordiamo che Batman Arkham Trilogy arriva su Switch anche con la Batsuit di Robert Pattinson, ripresa dall'apprezzato The Batman visto nelle sale cinematografiche nel corso del 2022.