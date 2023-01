Come se la cava Fire Emblem Engage su Switch? L'analisi tecnica di Digital Foundry

Il 2023 di Nintendo si apre con Fire Emblem Engage, il nuovo episodio principale della sua storica serie RPG strategica che farà il suo esordio su Nintendo Switch il prossimo 20 gennaio.

C'è molta curiosità di scoprire tutte le qualità del prossimo Fire Emblem, e vedere se sul fronte tecnico riuscirà a segnare dei passi avanti rispetto a quanto visto nel 2019 con il suo predecessore, Fire Emblem Three Houses. Ebbene, Digital Foundry sta già analizzando la versione definitiva del titolo Nintendo e raccogliendo in questo modo le prime impressioni relative al gioco completo. E sembrano esserci dei miglioramenti se confrontato con Three Houses.

Anzitutto, Fire Emblem Engage raggiunge i 972p in modalità docked, mentre in modalità portatile scende leggermente sotto i 720p: in entrambi i casi si viaggia sui 30fps fissi, con performance più stabili rispetto a quanto visto in Three Houses. Digital Foundry sottolinea inoltre che la pulizia d'immagine del nuovo gioco è più consistente rispetto al predecessore, risultando in questo modo molto più bello da vedere sia in portabilità che sullo schermo della TV. Non sembrano infine esserci problemi tecnici particolari, sebbene la nota testata cita qualche sporadico fenomeno di stuttering in alcuni momenti.

Digital Foundry si dice nel complesso soddisfatta delle migliorie tecniche apportate da Nintendo con Fire Emblem Engage, segnando così un passo avanti rispetto a quanto offerto da Three Houses, anche nei tempi di caricamento. In attesa della nostra recensione dove approfondiremo anche le questioni tecniche, potete leggere la nostra prova di Fire Emblem Engage, così da scoprire le nostre prime impressioni sull'opera firmata Nintendo. Ricordiamo infine che è stato annunciato l'Expansion Pass di Fire Emblem Engage, che darà accesso ai DLC in arrivo nel corso del 2023.