Come se la cava NieR Automata su Nintendo Switch? L'analisi di Digital Foundry

NieR Automata The End of YoRHa Edition è disponibile su Nintendo Switch dal 6 ottobre. Il porting era molto atteso anche solo per scoprire come se la sarebbe cavata sulla console ibrida di Nintendo. Come di consueto, Digital Foundry scava a fondo sul versante tecnico, per scoprire l'effettivo valore di questa ambiziosa conversione.

Stando a quanto emerge dall'analisi, il porting dell'opera firmata Platinum Games realizzato da Virtuos si può considerare sicuramente riuscito, al netto comunque di alcuni compromessi necessari per far girare al meglio l'iconico titolo di Yoko Taro. A colpire in positivo è in particolare la stabilità del frame rate, che si mantiene costante sui 30fps senza mostrare il fianco a grosse incertezze. Il gioco a conti fatti funziona bene anche su Switch, confermandosi dunque una conversione degna di nota.

Al tempo stesso, però, Digital Foundry sottolinea anche come NieR Automata sia andato incontro ad un downgrade grafico, con asset meno dettagliati rispetto a quanto visto su PS4 e Xbox One ed effetti visivi rimossi o comunque meno curati a differenza di quanto offerto dalle altre versioni in commercio. Se non altro Switch permette di giocare a 1080p anziché a 900p come accade nelle piattaforme di Sony e Microsoft (che raggiungono però i 60fps).

Per ulteriori approfondimenti sul porting non perdetevi comunque il nostro speciale si NieR Automata per Nintendo Switch, dove tessiamo le lodi del pregevole lavoro di conversione svolto da Virtuos.